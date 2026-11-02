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    Digitalminister will mehr Tempo bei KI

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    Für Sie zusammengefasst
    • Wildberger fordert mehr Tempo bei KI und Wachstum
    • Mehr Freiraum für Innovation und digitale Souveränität
    • Ifo sieht Defizite bei Hightech, Verwaltung und Bildung
    Digitalminister will mehr Tempo bei KI
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) hat Deutschland vor dem Digitalgipfel dazu aufgerufen, im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) schneller und aktiver zu werden. "Da liegt Wertschöpfung, da liegt Wachstum, da liegen Arbeitsplätze", sagte der CDU-Politiker im ARD-"Morgenmagazin". "Und wir haben die Fähigkeiten dazu. Wichtig ist jetzt, wirklich durchzustarten und das, was wir bereits begonnen haben, zu verstetigen."

    "Wir haben die Wahl, für wen wir uns entscheiden"

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    Wildberger sagte: "Ich glaube, es ist im letzten Jahr schon einiges passiert, aber wir müssen das noch weiter beschleunigen. In Fragen der Regulierung brauchen wir noch mehr Freiraum für Innovation." Mit Blick auf Unabhängigkeit von den USA sagte der Digitalminister, der Begriff der Stunde sei Souveränität. Das bedeute zunächst Wahlmöglichkeit. "Wir haben die Wahl, für wen wir uns entscheiden - und damit auch Unabhängigkeit. Aber ich glaube, wir wollen weiter in einer Welt leben, die auch von Partnerschaften lebt."

    In Berlin treffen sich heute und morgen Regierungsvertreter, Experten und Tech-Unternehmer aus zahlreichen Ländern zu Beratungen über Chancen, Risiken und Auswirkungen von KI. Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird bei dem Digitalgipfel der Bundesregierung am Montagnachmittag eine Rede halten, an Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern und einer Pressekonferenz mit Wildberger teilnehmen.

    Deutschland mangelt es laut Ifo-Institut an wichtigen Voraussetzungen, um das Wachstumspotenzial von KI auszuschöpfen. "Die Hightech-Branche ist noch zu klein, die Verwaltung ist zu wenig digitalisiert, das Bildungssystem passt sich nicht schnell genug an die Veränderungen durch KI an", sagte der Leiter des Ifo-Zentrums für Innovationsökonomik und digitale Transformation in München, Oliver Falck, einer Mitteilung zufolge./cco/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 25,81 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +61,93 %/+115,91 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SAP - 716460 - DE0007164600

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SAP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um SAPs relative Kursstärke trotz fallender US-Softwarewerte und mögliche Einstiegschancen bei Rücksetzern. Diskutiert werden 26 % Cloudumsatzwachstum, ein um 28 % gestiegener Cloud-Backlog sowie KI-Potenziale durch Joule und die erweiterte Databricks-Partnerschaft. Bei Bosch stehen KI-Einsparungen noch offenen Anforderungen an Joule gegenüber. Genannt werden Goldman Sachs’ Kursziel von 258 Euro und die Erwartung eines Nutzers von 270 Euro vor Weihnachten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SAP eingestellt.

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