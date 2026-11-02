BYD gewinnt an Wert, während Exporte die Absatzzahlen stützen

Der heutige Anstieg bei BYD konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -23,69 % nicht vollständig ausgleichen.

Das Exportgeschäft stützt die Oktober-Absatzzahlen von BYD. Zugleich wächst die Abhängigkeit des chinesischen Autobauers vom Absatz im Ausland. Die Aktie steigt gegen den Branchentrend, während unter anderem Toyota, Volkswagen und Stellantis nachgeben.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die BYD Aktie damit um -1,10 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,87 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die BYD um -26,07 % verloren.

So schlagen sich die Wettbewerber von BYD

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,84 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,57 %. Tesla notiert im Plus, mit +0,11 %. Xylem verliert -0,25 % NIO notiert im Minus, mit -0,52 %. Stellantis notiert im Minus, mit -0,88 %.

BYD Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,10 % 1 Monat -4,87 % 3 Monate -23,69 % 1 Jahr -28,10 %

Stand: 02.11.2026, 10:00 Uhr

Chinas Autobauer werden beim Absatz immer abhängiger vom Exportgeschäft. Das zeigen die Oktober-Zahlen von BYD, XPeng und NIO.

Informationen zur BYD Aktie

BYD ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Fokus auf E-Mobilität und Batterietechnik. Hauptprodukte: Elektro- und Hybridautos, Batterien, Busse, Speicherlösungen, Halbleiter. BYD zählt zu den größten E-Auto-Herstellern weltweit, stark in China, expandiert global. Wichtige Konkurrenten: Tesla, VW, Toyota, Hyundai. USP: vertikal integrierte Wertschöpfung, eigene Batterien (Blade), Kosten- und Skalenvorteile.

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,25 Mrd. € wert.

Die Aktie von BYD erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -6,18 %. Über 5 Jahre lag sie bei -6,43 %, über 10 Jahre bei 15,03 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BYDs Absatzwachstum gegenüber VW und die Bedeutung prozentualer Zuwächse gegenüber absoluten Verkaufszahlen. Diskutiert werden der noch geringe deutsche Marktanteil, die Expansion in Europa und das geplante Werk in Ungarn. Weitere Themen sind Rabatte, Profitabilität sowie Fahrzeugqualität und Haltbarkeit. Einzelne Beiträge nennen pessimistische Kursziele von 1,90 bis 2 Euro.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BYD eingestellt.

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Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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