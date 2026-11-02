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    Chery Automobile (H): Kurs klettert ohne klaren Auslöser

    Aktie im Fokus

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    Chery Automobile (H) legt um 5,38 % auf 2,7400 Euro zu.

    Aktie im Fokus - Chery Automobile (H): Kurs klettert ohne klaren Auslöser
    Foto: mirkomedia - 48191602

    Ein konkreter Auslöser für den Kursanstieg bei Chery Automobile (H) ist nicht erkennbar. Auch eine breite Branchenbewegung zeichnet sich nicht ab: Während Ford Motor leicht zulegt, geben Toyota und Volkswagen nach. Trotz des Tagesgewinns verliert Chery seit Jahresbeginn 22,62 %.

    Chery Automobile (H) Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 02.11.2026

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt Chery Automobile (H) trotz des heutigen Kurssprungs mit -10,34 % im Minus.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Chery Automobile (H) Aktie damit um -2,99 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,52 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Chery Automobile (H) -22,62 % verloren.

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    Informationen zur Chery Automobile (H) Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Chery Automobile (H) Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,45 Mrd. € wert.

    Chery Automobile (H) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,99 %
    1 Monat -1,52 %
    3 Monate -10,34 %
    1 Jahr -28,57 %
    Stand: 02.11.2026, 10:00 Uhr

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Chery Automobile (H)?

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,18 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,84 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -0,36 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Chery Automobile (H) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Chery Automobile (H) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Chery Automobile (H)

    +5,38 %
    -2,99 %
    -1,52 %
    -10,34 %
    -28,57 %
    -22,09 %
    ISIN:CNE1000073Z4WKN:A41K7X
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