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    Dritter Gewinntag in Folge: Xiaomi setzt den Anstieg fort

    Besonders beachtet!

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    Xiaomi legt heute um 4,21 % zu, nachdem die Aktie zwischenzeitlich sogar um 7,16 % im Plus liegt.

    Besonders beachtet! - Dritter Gewinntag in Folge: Xiaomi setzt den Anstieg fort
    Foto: Chen Jialiang - picture alliance/dpa/HPIC

    Der dritte Gewinntag in Folge verlängert die Aufwärtsserie bei Xiaomi. Einen konkreten Auslöser für den Kursanstieg gibt es nicht. Bei den Wettbewerbern zeigt sich ein gemischtes Bild: Samsung Electronics steigt, während Apple und Alphabet nachgeben.

    Xiaomi aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.11.2026

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Xiaomi über einen Zuwachs von +2,12 % freuen.

    Allein seit letzter Woche ist die Xiaomi Aktie damit um +3,01 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,82 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -28,73 % verloren.

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    Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,01 %
    1 Monat +13,82 %
    3 Monate +2,12 %
    1 Jahr -37,27 %
    Stand: 02.11.2026, 10:00 Uhr

    Informationen zur Xiaomi Aktie

    Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

    Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 66,91 Mrd. € wert.

    Die Aktie von Xiaomi erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 20,10 %. Über 5 Jahre lag sie bei 4,61 %.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Apple, Alphabet und Co.

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,83 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,16 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +4,88 %.

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    Ob die Xiaomi Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Xiaomi Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

    Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.


    Xiaomi

    +4,23 %
    +3,01 %
    +13,82 %
    +2,12 %
    -37,27 %
    +73,99 %
    +33,48 %
    +63,90 %
    ISIN:KYG9830T1067WKN:A2JNY1
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