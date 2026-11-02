KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand steigt zum sechsten Mal in Folge

Die Stimmung im Mittelstand hat sich zum sechsten Mal in Folge verbessert. Der Index legte im Oktober um 0,5 Zähler auf nun minus 7,8 Punkte zu. Damit liegt das Geschäftsklima zwar weiterhin unter der Nulllinie, die den langfristigen Durchschnitt markiert. Die aktuelle Entwicklung reiht sich aber ein in die Riege der anderen positiven Stimmungs- und Frühindikatoren der letzten Monate. Die Mittelständler bewerteten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten besser als noch im September.

- Mittelständisches Geschäftsklima verbessert sich über alle Branchen hinweg - Positive Entwicklung auch bei den Großunternehmen

KfW Research: Stimmung im Mittelstand steigt zum sechsten Mal in Folge Frankfurt am Main (ots) -

Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür werden monatlich mehr als 9.500 Unternehmen aus allen relevanten Wirtschaftsbereichen nach ihrer aktuellen Situation und ihren Erwartungen befragt, differenziert nach Unternehmensgrößen.



"Die Öl- und Gaspreise sind zuletzt wieder stark gestiegen, und eine Lösung für den Konflikt zwischen den USA und Iran ist nicht in Sicht. Die weitere Stimmungsaufhellung in den Unternehmen ist vor diesem Hintergrund besonders positiv zu bewerten", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Der fiskalpolitische Schub sowie die Nachfrage nach deutschen Vorleistungsgütern für den weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur dürften den Aufschwung weitertragen. Allerdings bleiben die Entwicklungen am Golf ein Risiko für die Konjunktur."

Auch das Geschäftsklima in den Großunternehmen hat sich im Oktober verbessert - von minus 13,2 Punkten im September auf nun minus 9,7 Punkte. Die Unternehmen bewerteten zwar ihre aktuelle Lage leicht schlechter als noch im September. Die Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten bewegten sich aber sprunghaft nach oben.



Enttäuschend entwickelten sich im Oktober die Beschäftigungserwartungen der Unternehmen. Sowohl im Mittelstand als auch bei den Großunternehmen gab es einen Rückgang. Positiv ist dennoch, dass sich die Beschäftigungserwartungen seit dem Frühsommer ein gutes Stück erholt haben.



Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter: KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet er/?redirect=80065)



Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https ://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html ?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press emitteilung.na.na.journalisten.na)



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