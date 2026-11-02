🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand steigt zum sechsten Mal in Folge

    OTS

    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Mittelstandsklima steigt zum sechsten Mal in Folge
    • Geschäftsklima verbessert sich in allen Branchen
    • Großunternehmen zeigen deutlich bessere Erwartungen
    OTS - KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand steigt zum sechsten Mal in Folge
    Foto: Siarhei - 356130783

    KfW Research: Stimmung im Mittelstand steigt zum sechsten Mal in Folge Frankfurt am Main (ots) -

    - Mittelständisches Geschäftsklima verbessert sich über alle Branchen hinweg - Positive Entwicklung auch bei den Großunternehmen

    Die Stimmung im Mittelstand hat sich zum sechsten Mal in Folge verbessert. Der Index legte im Oktober um 0,5 Zähler auf nun minus 7,8 Punkte zu. Damit liegt das Geschäftsklima zwar weiterhin unter der Nulllinie, die den langfristigen Durchschnitt markiert. Die aktuelle Entwicklung reiht sich aber ein in die Riege der anderen positiven Stimmungs- und Frühindikatoren der letzten Monate. Die Mittelständler bewerteten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten besser als noch im September.

    Das sind Ergebnisse des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Dafür werden monatlich mehr als 9.500 Unternehmen aus allen relevanten Wirtschaftsbereichen nach ihrer aktuellen Situation und ihren Erwartungen befragt, differenziert nach Unternehmensgrößen.

    "Die Öl- und Gaspreise sind zuletzt wieder stark gestiegen, und eine Lösung für den Konflikt zwischen den USA und Iran ist nicht in Sicht. Die weitere Stimmungsaufhellung in den Unternehmen ist vor diesem Hintergrund besonders positiv zu bewerten", sagt Dr. Dirk Schumacher, Chefvolkswirt der KfW. "Der fiskalpolitische Schub sowie die Nachfrage nach deutschen Vorleistungsgütern für den weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur dürften den Aufschwung weitertragen. Allerdings bleiben die Entwicklungen am Golf ein Risiko für die Konjunktur."

    Auch das Geschäftsklima in den Großunternehmen hat sich im Oktober verbessert - von minus 13,2 Punkten im September auf nun minus 9,7 Punkte. Die Unternehmen bewerteten zwar ihre aktuelle Lage leicht schlechter als noch im September. Die Geschäftserwartungen auf Sicht von sechs Monaten bewegten sich aber sprunghaft nach oben.

    Enttäuschend entwickelten sich im Oktober die Beschäftigungserwartungen der Unternehmen. Sowohl im Mittelstand als auch bei den Großunternehmen gab es einen Rückgang. Positiv ist dennoch, dass sich die Beschäftigungserwartungen seit dem Frühsommer ein gutes Stück erholt haben.

    Das aktuelle Mittelstandsbarometer ist abrufbar unter: KfW-ifo-Mittelstandsbarometer | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Servic e/Download-Center/Konzernthemen/Research/Indikatoren/KfW-ifo-Mittelstandsbaromet er/?redirect=80065)

    Die KfW unterstützt im Auftrag des Bundes den Mittelstand mit zahlreichen Förderprogrammen. Weitere Informationen unter Wir stärken den Mittelstand (https ://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Mittelstand-st%C3%A4rken.html ?kfwmc=kk.o.kfwon.presse.na.na.na.allgemein-sonstiges.mittelstand-staerken.press emitteilung.na.na.journalisten.na)

    Pressekontakt:

    KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt
    Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Nina Luttmer, Tel.: +49 69 7431 41336
    mailto:nina.luttmer@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6382120 OTS: KfW







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    OTS KfW / KfW Research: Stimmung im Mittelstand steigt zum sechsten Mal in Folge - Mittelständisches Geschäftsklima verbessert sich über alle Branchen hinweg - Positive Entwicklung auch bei den Großunternehmen Die Stimmung im Mittelstand hat sich zum sechsten Mal in Folge verbessert. Der Index legte im Oktober um 0,5 Zähler …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     