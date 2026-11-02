imoo bringt die X10 Minions Limited Edition auf den Markt und bringt so Spaß in jedes Kinderabenteuer.

LONDON, DUBLIN und BERLIN,/PRNewswire/ -- imoo, eine globale Marke, die sich auf smarte Wearables für Kinder spezialisiert hat, hat heute die imoo Smartwatch X10 Minions Limited Edition auf den Markt gebracht, die beliebte Minions-Charaktere mit den Kernfunktionen der X10-Serie in den Bereichen Kommunikation und Sicherheit kombiniert. Die Smartwatch wurde entwickelt, um den Alltag von Kindern mit mehr Spaß zu bereichern und ihnen dabei zu helfen, die Welt zu entdecken und gleichzeitig mit der Familie in Verbindung zu bleiben.

Ein unterhaltsamer Begleiter für alltägliche Abenteuer

Die Minions sind bekannt für ihre verspielte Persönlichkeit und ihren Abenteuergeist und bringen Spaß und Lachen in das Leben von Kindern. Die imoo X10 Minions Limited Edition bringt diese beliebten Charaktere an die Handgelenke von Kindern – durch exklusive Minions-Zifferblätter, von den Charakteren inspirierte visuelle Elemente und personalisierte interaktive Designs. Das gemeinsam gestaltete Äußere und die exklusive Geschenkverpackung machen es auch zu einem durchdachten Geschenk für Geburtstage, Feiertage und andere besondere Anlässe.

Die limitierte Edition vereint verspieltes Design mit praktischen Smartwatch-Funktionen und begleitet Kinder dabei, neue Interessen zu entdecken, ihre Umgebung zu erkunden und bleibende Kindheitserinnerungen zu schaffen.

Kinder vernetzt und geschützt halten

Wenn Kinder selbstständiger werden, möchten Eltern ihnen die Freiheit geben, die Welt zu entdecken, und gleichzeitig bei Bedarf mit ihnen in Kontakt bleiben.

Die imoo X10 Minions Limited Edition bietet 360°-Videoanrufe, Front- und Rückkameras, Wasserdichtigkeit bis 20 m und SOS-Notruffunktion. Mithilfe der Kameras können Kinder besondere Momente festhalten, von der Zeit mit Freunden bis hin zu Entdeckungen in der Natur. 360°-Videoanrufe helfen ihnen, mit der Familie in Kontakt zu bleiben und Alltagserlebnisse zu teilen. Die Wasserbeständigkeit ermöglicht ein breiteres Spektrum an Aktivitäten, während die SOS-Funktion die Möglichkeit bietet, bei Bedarf Hilfe zu rufen.

Durch die Kombination einer von Kindern geliebten Figur mit praktischen Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen möchte imoo Kindern das alltägliche Erkunden angenehmer gestalten und Eltern mehr Sicherheit bieten.

So wird jedes Abenteuer noch unterhaltsamer

Durch die Zusammenarbeit mit Minions vereint imoo verspieltes Design und Alltagstauglichkeit in einer Smartwatch für Kinder. Während Kinder die Welt erkunden, entdecken und wachsen, hilft ihnen die X10 dabei, unvergessliche Momente festzuhalten und mit der Familie in Verbindung zu bleiben – so wird jedes Abenteuer noch schöner und jede Kindheitserinnerung noch wertvoller.

About imoo

imoo ist auf smarte Wearables für Kinder spezialisiert und entwickelt sichere, zuverlässige und ansprechende Smartwatches, die die Erkundung und die Alltagserfahrungen von Kindern unterstützen. Im Mittelpunkt von imoo stehen Kommunikation und Sicherheit. Die Marke kombiniert Schutzfunktionen mit kinderfreundlichem Design, um Kindern ein sicheres und unbeschwertes Erkunden zu ermöglichen und gleichzeitig die Verbindung innerhalb der Familie zu stärken.

Medienkontakt

E-Mail: support@imoo.com

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