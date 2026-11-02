SimCorp ernennt Fiona O'Donnell zur Chief Delivery Officer

LONDON, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- SimCorp, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanztechnologie, gab heute die Ernennung von Fiona O'Donnell zur neu geschaffenen Position des Chief Delivery Officer bekannt. Diese neue Position unterstreicht das Engagement für ein außergewöhnliches Kundenerlebnis angesichts der gestiegenen Nachfrage nach der preisgekrönten SimCorp One-Plattform.

O'Donnell wird bei SimCorp zum verantwortlichen Manager für die Kundenbetreuung – von der ersten Einarbeitung eines neuen Kunden bis hin zur laufenden Betreuung während jedes einzelnen Vertragsjahres. Sie wird die globale Lieferorganisation des Unternehmens leiten, mit einem einzigen Auftrag: Wir helfen jedem Kunden, schneller Mehrwert zu erzielen und jeden Tag exzellente Leistungen zu erbringen.

Mit sofortiger Wirkung berichtet O'Donnell direkt an den Chief Executive Officer Peter Sanderson und tritt dem Executive Committee von SimCorp bei.

Die Kunden von SimCorp – Vermögensverwalter, Vermögensinhaber und Versicherer mit globalen, diversifizierten Geschäftsfeldern – modernisieren ihre Betriebsmodelle in rasantem Tempo. Sie erwarten einen schnelleren Mehrwert und ein durchweg exzellentes Kundenerlebnis, während sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Die Rolle des Chief Delivery Officer ist die erste bei SimCorp, die das gesamte Kundenerlebnis unter einer einzigen verantwortlichen Führungskraft vereint, mit einem Engagement, das jeden Kunden gleichermaßen umfasst – sowohl diejenigen, die in diesem Jahr mit SimCorp One live gehen, als auch die Institutionen, die ihre Investmentgeschäfte seit Jahrzehnten mit SimCorp abwickeln.

„Unsere Kunden messen uns daran, wie schnell sie einen Mehrwert realisieren, und dann an unserer Partnerschaft und ihren täglichen Erfahrungen", sagte Sanderson. „Fiona wird diejenige Führungskraft sein, die die Verantwortung für die gesamte Kundenbetreuung trägt, und die volle Unterstützung des Unternehmens genießen wird. Sie weiß, was Kunden von einem Partner erwarten und was nötig ist, um ihnen in den entscheidenden Momenten die bestmögliche Leistung zu bieten. Klare Verantwortlichkeit und die Einhaltung unserer Versprechen sind zentral für unser Bestreben, die erste Wahl für globale Investmentmanagementlösungen zu sein."