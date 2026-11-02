🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsState Street AktievorwärtsNachrichten zu State Street

    SimCorp ernennt Fiona O'Donnell zur Chief Delivery Officer

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare
    SimCorp ernennt Fiona O'Donnell zur Chief Delivery Officer
    Foto: adobe.stock.com
    • Die neu geschaffene Führungsposition macht eine Führungskraft für die Kundenzufriedenheit verantwortlich – sowohl für Neukunden als auch für langjährige Kunden.
    • O'Donnell kommt von State Street und verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der Begleitung von Kunden bei groß angelegten Transformationsprozessen.

    LONDON, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- SimCorp, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanztechnologie, gab heute die Ernennung von Fiona O'Donnell zur neu geschaffenen Position des Chief Delivery Officer bekannt. Diese neue Position unterstreicht das Engagement für ein außergewöhnliches Kundenerlebnis angesichts der gestiegenen Nachfrage nach der preisgekrönten SimCorp One-Plattform.

    SimCorp appoints Fiona O’Donnell as Chief Delivery Officer

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ABN Amro Group!
    Long
    37,13€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 12,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    43,79€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 9,50
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    O'Donnell wird bei SimCorp zum verantwortlichen Manager für die Kundenbetreuung   – von der ersten Einarbeitung eines neuen Kunden bis hin zur laufenden Betreuung während jedes einzelnen Vertragsjahres. Sie wird die globale Lieferorganisation des Unternehmens leiten, mit einem einzigen Auftrag: Wir helfen jedem Kunden, schneller Mehrwert zu erzielen und jeden Tag exzellente Leistungen zu erbringen.

    Mit sofortiger Wirkung berichtet O'Donnell direkt an den Chief Executive Officer Peter Sanderson  und tritt dem Executive Committee von SimCorp bei.

    Die Kunden von SimCorp – Vermögensverwalter, Vermögensinhaber und Versicherer mit globalen, diversifizierten Geschäftsfeldern – modernisieren ihre Betriebsmodelle in rasantem Tempo. Sie erwarten einen schnelleren Mehrwert und ein durchweg exzellentes Kundenerlebnis, während sie sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Die Rolle des Chief Delivery Officer ist die erste bei SimCorp, die das gesamte Kundenerlebnis unter einer einzigen verantwortlichen Führungskraft vereint, mit einem Engagement, das jeden Kunden gleichermaßen umfasst – sowohl diejenigen, die in diesem Jahr mit SimCorp One live gehen, als auch die Institutionen, die ihre Investmentgeschäfte seit Jahrzehnten mit SimCorp abwickeln.

    „Unsere Kunden messen uns daran, wie schnell sie einen Mehrwert realisieren, und dann an unserer Partnerschaft und ihren täglichen Erfahrungen", sagte Sanderson. „Fiona wird diejenige Führungskraft sein, die die Verantwortung für die gesamte Kundenbetreuung trägt, und die volle Unterstützung des Unternehmens genießen wird. Sie weiß, was Kunden von einem Partner erwarten und was nötig ist, um ihnen in den entscheidenden Momenten die bestmögliche Leistung zu bieten. Klare Verantwortlichkeit und die Einhaltung unserer Versprechen sind zentral für unser Bestreben, die erste Wahl für globale Investmentmanagementlösungen zu sein."

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    SimCorp ernennt Fiona O'Donnell zur Chief Delivery Officer Die neu geschaffene Führungsposition macht eine Führungskraft für die Kundenzufriedenheit verantwortlich – sowohl für Neukunden als auch für langjährige Kunden.O'Donnell kommt von State Street und verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     