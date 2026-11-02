Eine andere Antwort auf das dreirädrige Fahrzeug

01 Weltpremiere: Mailand, die erste Stadt, die den MTPEAK erreicht.

Vom 3. bis 8. November 2026 öffnet die 83. Ausgabe der EICMA, der internationalen Motorrad- und Zubehörmesse, ihre Pforten in Mailand.

Im Getöse von Stahl und Geschwindigkeit wird ein neuer Name sein Weltdebüt geben: MTPEAK, eine Fahrzeugmarke, die für die pure Freude am Fahren geschaffen wurde.

Während der Ausstellung wird MTPEAK sein erstes Serienmodell, One-All. (vorläufiger Name), in Halle 24, Stand O54E präsentieren.

02 Markenphilosophie: Die Maschine ist nicht das Ziel. Es ist der Schalter.

In einer Branche, die zunehmend von Beschleunigungswerten und intelligenten Funktionen geprägt ist, vertritt MTPEAK eine stillere Überzeugung: Die Maschine ist nicht das Ziel. Es ist der Schalter.

Eine Drehung des Schlüssels. Ein Wandel der Geisteshaltung. Eine andere Lebensweise.

"Wettlauf ums Fühlen. Kehre zum Sein zurück."

Der Sinn des Autofahrens liegt nicht darin, schneller anzukommen, sondern darin, den Weg dorthin intensiver zu erleben. Geschwindigkeit sorgt für Sensationen. Der Weg ist wichtiger als das Ziel.

03 Eins-Alle. Eine neue Fahrzeugklasse, geboren für die pure Freude am Fahren

Die Ankunft von One-All. ist an sich schon eine Absichtserklärung. Es sprengt die herkömmlichen Grenzen von zwei- und vierrädrigen Fahrzeugen und erfindet die Möglichkeiten des dreirädrigen Fahrzeugs neu durch eine Anordnung mit zwei Vorderrädern und einem einzelnen Hinterrad sowie einem mittig montierten Hinterradantrieb.

2,0-Liter-Turbomotor × 9-Gang-Automatikgetriebe, was ein Leistungsgewicht von 370 PS pro Tonne ergibt – eine außergewöhnlich seltene Antriebskonfiguration im Segment der dreirädrigen Fahrzeuge.

Ein Chromoly-Stahlrohrrahmen-Chassis, ergänzt durch Karosserieteile aus Kohlefaser.

Carbon-Keramik-belüftete Bremsen, eine 50:50 Gewichtsverteilung und ein 305 mm Hinterreifen – ein Fahrwerkspaket, das auf maximales Fahrvergnügen ausgelegt ist.

04 Fertigungsnachweise: Dreißig Jahre Präzisionstechnik, basierend auf hauseigenem Know-how

Dank der 30-jährigen Erfahrung von Guangyu Industrial im Bereich der Präzisionsfertigung wird jeder One-All. nach höchsten Automobilstandards entwickelt und gebaut. Forschung und Entwicklung, Abstimmung, Montage und Kernfertigungskapazitäten – von der CNC-Bearbeitung und dem Stanzen bis hin zum Schweißen und der Kohlefaserverarbeitung – sind vollständig im eigenen Haus integriert.

05. Schließung: Das Fahren wieder in die Hände des Fahrers geben

Auf der Mailand 2026 feiert MTPEAK seine Weltpremiere – nicht um um der Störung willen zu stören, sondern um dem Fahrer die Freude am Fahren zurückzugeben.

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