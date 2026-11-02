DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Novartis nach Zahlen zum dritten Quartal von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 120 auf 115 Franken gesenkt. Die jüngste, starke Kurserholung und die ihr vorangegangenen schlechten Nachrichten zur Produkt-Pipeline passten nicht recht zusammen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer Studie am Montag. Ihm zufolge dürfte der Aktienkurs daher zuletzt von Käufen im Zusammenhang mit der "Flucht in sichere Pharmaaktien" profitiert haben./rob/bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 143,3EUR auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 115

Kursziel alt: 120

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

