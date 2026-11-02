2G Energy, Nordex und Co.: Wer vom neuen Energieschock profitiert

Besonders direkt ist der Zusammenhang bei Verbio. Mit steigenden Preisen für fossile Kraftstoffe verbessert sich die Wettbewerbsposition von Biodiesel und Bioethanol. Entsprechend empfindlich reagiert die Aktie inzwischen auf Nachrichten aus dem Nahen Osten: Schon Hoffnungen auf eine Entspannung zwischen Washington und Teheran hatten zuletzt einen kräftigen Kursrückgang ausgelöst.

Der kräftige Ölpreisanstieg hat die Diskussion über Europas Energieabhängigkeit mit neuer Wucht entfacht. Brent kostet inzwischen mehr als 110 US-Dollar je Barrel, Heizöl ist seit Kriegsbeginn massiv teurer geworden. Kurzfristig belastet das Verbraucher und Unternehmen. Für Anbieter von erneuerbaren Energien, dezentralen Kraftwerken oder alternativen Kraftstoffen kann die Entwicklung dagegen zusätzlichen Rückenwind bringen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Operativ hat Verbio die schwierige Phase allerdings bereits hinter sich gelassen. Im Geschäftsjahr 2025/26 sprang das EBITDA auf 193,9 Mio. Euro, allein im Schlussquartal wurden 88,2 Mio. Euro erwirtschaftet. Das Nettoergebnis drehte von einem hohen Verlust auf einen Gewinn von 63,9 Mio. Euro. Für 2026/27 peilt der Vorstand ein EBITDA von 210 bis 250 Mio. Euro an. Perspektivisch könnte zudem die neue Ethenolyse-Anlage in Bitterfeld die Abhängigkeit vom Kraftstoffgeschäft reduzieren.

Noch stärker von strukturellen Trends geprägt ist die Entwicklung bei Daldrup & Söhne. Hohe Preise für Öl und Gas erhöhen die Attraktivität alternativer Wärmekonzepte, gleichzeitig wechseln viele Kommunen nach Abschluss ihrer Wärmeplanung nun in die konkrete Umsetzung. Davon profitiert der Spezialist für Tiefengeothermie bereits deutlich. Der Auftragsbestand hatte im August 132 Mio. Euro erreicht und sich damit innerhalb von rund anderthalb Jahren vervielfacht. Ein weiterer Auftrag über 16 bis 18 Mio. Euro für Bohrungen in Aschheim soll noch im November anlaufen.

Auch die Zahlen zeigen die Dynamik. Im ersten Halbjahr erhöhte Daldrup die Gesamtleistung um 56 Prozent auf 32,3 Mio. Euro und das EBIT auf 3,43 Mio. Euro. Für das Gesamtjahr stehen rund 58 Mio. Euro Gesamtleistung und eine EBIT-Marge zwischen 11,5 und 13,5 Prozent auf dem Plan. Bei einem noch deutlichen Abstand zum bisherigen Jahreshoch bietet die Aktie damit eine interessante Kombination aus Wachstum und Aufholpotenzial.

Bei Nordex ist der hohe Ölpreis dagegen weniger der unmittelbare Ergebnistreiber. Entscheidend ist vielmehr der langfristige Wunsch nach einer unabhängigeren Energieversorgung. Die Nachfrage nach Windkraftanlagen bleibt entsprechend hoch. Im dritten Quartal sammelte Nordex Aufträge über 2.810 Megawatt ein, fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach 9 Monaten summierte sich der Auftragseingang bereits auf 7.733 Megawatt.