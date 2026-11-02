Ölpreis-Horror! Goldman Sachs warnt vor einer brutalen Preisexplosion

Wie Bloomberg berichtet, sehen die Analysten um Daan Struyven erhebliche Risiken für die weltweite Ölversorgung. Der Markt fürchtet insbesondere eine neue Eskalation nach den US-Wahlen. Donald Trump hat einen weiteren Angriff auf den Iran ausdrücklich ins Spiel gebracht. Laut Wall Street Journal haben die USA einen dritten Flugzeugträger und eine Marineeinheit in die Region entsandt und Verbündete vor einer möglichen kurzen, intensiven Kampfrunde gewarnt.

Goldman Sachs hält einen Brent-Ölpreis von 130 US-Dollar pro Barrel im Jahr 2027 für möglich. Dahinter steht ein Szenario schwerer Lieferausfälle am Persischen Golf. Kurz vor den US-Zwischenwahlen am 3. November verschärfen Washington und Teheran ihre Drohungen. Die Investmentbank hob ihre reguläre Dezember-Prognose von 90 auf 105 US-Dollar an – ein Anstieg um fast 17 Prozent.

Teheran droht mit einer weitreichenden Antwort. Irans oberster Führer Mojtaba Chamenei kündigte laut Fortune Vergeltung ohne geografische Beschränkung an und stellte auch Angriffe auf finanzielle Vermögenswerte in Aussicht. Zu den bereits angedrohten Zielen zählen Unterwasser-Internetkabel und Rechenzentren. Für den Ölmarkt ist vor allem die Gefahr erneuter Angriffe auf Tanker, Förderanlagen und Exportinfrastruktur entscheidend. Amir Handjani vom Quincy Institute warnt, eine weitere Kampfrunde könnte Schäden an der Infrastruktur und am Vertrauen der Ölimporteure hinterlassen, die eine ganze Generation nachwirken.

Dabei haben sich die Öllieferungen aus Nahost fast wieder auf das Vorkriegsniveau erholt. Trotzdem stieg Brent im Oktober um 14 Prozent auf ein Sechsmonatshoch. Goldman rechnet für 2027 jetzt mit durchschnittlich 88 statt 80 US-Dollar je Barrel und berücksichtigt dabei einen möglichen weltweiten Lieferausfall von einer Million Barrel täglich. Sollten die Fördermengen am Persischen Golf um 3,5 Millionen Barrel pro Tag unter dem Vorjahresniveau bleiben, wären im Durchschnitt sogar 130 US-Dollar möglich. Bei schneller Erholung sieht die Bank dagegen Preise im Bereich von 60 bis 69 US-Dollar.

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Auch Morgan Stanley und ANZ haben ihre Ölpreisprognosen auf 105 US-Dollar angehoben; UBS erwartet zum Jahresende 110 US-Dollar. Am Montag fiel Brent allerdings zeitweise um mehr als 3 Prozent unter 110 US-Dollar. Auslöser waren Hoffnungen auf eine Einigung nach Gesprächen zwischen iranischen und katarischen Vertretern. Die gegensätzlichen Signale zeigen, wie stark die Ölpreise derzeit von der Frage abhängen, ob die Diplomatie eine neue Angriffswelle verhindern kann.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,17 % und einem Kurs von 108,6USD auf Lang & Schwarz (02. November 2026, 12:09 Uhr) gehandelt.





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