8,0 % Dividende & KGV 11: Bietet diese Aktie jetzt die perfekte Einstiegschance?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Carrefour

Steigende Lebenshaltungskosten, sozialer Kahlschlag, Perspektivlosigkeit und Vernachlässigung durch die Politik treibt Europas Jugend immer häufiger auf die Straße, so am vergangenen Wochenende auch in Deutschland, wo die Proteste mit vereinzelten Ausnahmen überwiegend friedlich verlaufen sind.

In Frankreich hingegen, wo die Wut auf die Regierung von Staatspräsident Emmanuel Macron längst groß ist, kam es in den vergangenen Wochen zu schweren Ausschreitungen und heftigen Krawallen. Das blieb auch am Aktien- und Anleihemarkt nicht ohne Folgen. Gegenüber seinem Allzeithoch Mitte August gab der Leitindex CAC 40 zwischenzeitlich über 12 Prozent nach. Aufgrund der hohen Staatsverschuldung und einer verfahrenen Haushaltsdebatte kletterten die Renditen für französische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren außerdem auf bis zu 5,1 Prozent; aktuell sind es rund 4,9 Prozent. Damit bestehen gegenüber Spanien und Italien, die lange als Sorgenkinder der Euro-Zone galten, Risikoaufschläge von 1,0 beziehungsweise 0,5 Prozentpunkten.

Auch ausgewählte Einzelwerte haben die Unruhen stark getroffen. Besonders im Fokus stand nach einer gesenkten Jahresprognose und einem Earnings-Crash Einzelhändler Carrefour, dessen Verluste sich inzwischen auf über 20 Prozent belaufen. Doch genau das könnte jetzt eine ebenso spannende wie aussichtsreiche Einstiegschance für antizyklisch agierende Anlegerinnen und Anleger eröffnen, denn die Bewertung ist ausgesprochen günstig, die Dividende überdurchschnittlich hoch und im Chart ist die Aktie auf eine wichtige Unterstützung getroffen. Der Überblick.

Carrefour Chartsignale

Panikartiger Ausverkauf: Nach den schweren Unruhen in Frankreich und einer Prognosesenkung wurde Carrefour mit hoher Dynamik abverkauft.

Nach den schweren Unruhen in Frankreich und einer Prognosesenkung wurde Carrefour mit hoher Dynamik abverkauft. Zahlreiche Verkaufssignale: Durch die starken Kursverluste kam es zum Unterschreiten wichtiger Unterstützungen und anderen Verkaufssignalen.

Durch die starken Kursverluste kam es zum Unterschreiten wichtiger Unterstützungen und anderen Verkaufssignalen. Aktie überverkauft: Mit Blick auf den RSI und die Bollinger Bänder liegen inzwischen deutlich überverkaufte Zustände vor. Die Rebound-Chancen steigen.

Mit Blick auf den RSI und die Bollinger Bänder liegen inzwischen deutlich überverkaufte Zustände vor. Die Rebound-Chancen steigen. Fundamental attraktiv: Im Bereich von 13 Euro liegt eine wichtige Unterstützung, welche durch günstige Fundamentaldaten ergänzt wird.



Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 02.11.2021 bis 02.11.2026

Bitte beachten Sie: Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen.

Carrefour: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?

Mit knapp 300.000 Beschäftigten und Erlösen von mehr als 82 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025 ist Carrefour einer der weltweit größten Einzelhändler. Innerhalb Europas müssen sich die Franzosen nur der deutschen Schwarz-Grupp (Kaufland, Lidl) geschlagen geben. Vertreten ist der Konzern in mehr als 40 Ländern. Neben dem französischen Heimatmarkt sowie Italien und Frankreich verfügt Carrefour vor allem in Osteuropa (Polen, Rumänien, Türkei) und in Nordafrika (Ägypten, Marokko, Tunesien) über starke Präsenzen. Carrefour macht also bedeutend mehr aus als „nur“ sein Frankreich-Geschäft.

In den vergangenen 5 Jahren kletterten die Erlöse moderat von knapp 70 auf zuletzt 81,2 Milliarden Euro zu. Aufgrund steigender Waren- und Lohnkosten trübte sich die Ertragslage jedoch ein. Nach 641 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2020 erwirtschaftete Carrefour in 2025 nur noch 319 Millionen US-Dollar. Im Geschäftsjahr 2023 war mit 1,35 Milliarden Euro noch ein neuer Unternehmensrekord verzeichnet worden. In diesem Jahr hätte der Nettogewinn nach Einschätzung von Analystinnen und Analysten wieder deutlich zulegen sollen – auf 921,1 Millionen Euro und damit fast dreimal so viel wie im vergangenen Jahr.

Prognosesenkung kostet die Aktie sämtliche Jahresgewinne

Doch ob diese Ziele zu erreichen sind, muss inzwischen bezweifelt werden. Nach Angaben von CEO Alexandre Bompard wurden im Zuge der Ausschreitungen 50 Filialen von Carrefour geplündert und verwüstet wurden. Das Unternehmen verstärkte daraufhin seine Sicherheitsmaßnahmen – und gab bekannt, dass die hierfür zu erwartenden Kosten sowie Mindereinnahmen durch eine getrübte Verbraucherstimmung die Geschäftsentwicklung im Schlussquartal belasten dürften.

Nach einem zufriedenstellenden dritten Quartal mit einem Umsatzwachstum von 3,9 Prozent auf 22,78 Milliarden Euro senkte Carrefour seinen Ertragsausblick. Die Margenprognose wurde dabei ebenso wie die Cashflow-Prognose gesenkt. Anlegerinnen und Anleger straften die Aktie daraufhin mit Verlusten von 13,8 Prozent ab. In den darauffolgenden Tagen gingen die Verluste weiter. Inzwischen hat Carrefour 10 der vergangenen 12 Handelstage mit Verlusten geschlossen und die Aktie nach einer starken ersten Jahreshälfte das Vorzeichen gewechselt.

Ausgeprägte Schwäche, aber erste Erschöpfungsanzeichen

Mit Blick auf den Chart sowie insbesondere die Unternehmensbewertung spricht jetzt aber einiges für einen überzogenen Abverkauf. Technisch hat sich die Lage der Aktie zunächst deutlich verschlechtert. Die potenzielle Bullenflagge wurde bearish nach unten aufgelöst. Gleichzeitig wurden die gleitenden Durchschnitte per Gap-down unterschritten, was ein Zeichen großer Schwäche ist. Hier liegt mit einem Death Cross jetzt ein Verkaufssignal vor, das durch den Vorzeichenwechsel im Trendstärkeindikator MACD ergänzt wird.

Im Bereich von 13 Euro trifft Carrefour jedoch auf eine wichtige Horizontalunterstützung, welche den Abverkauf bereits erkennbar ausgebremst hat. Auch mit Blick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) ist der Abwärtstrend der Aktie inzwischen weit fortgeschritten. Dieser liegt auf Tageskursbasis bei 22,6 Punkten – bereits 30 gelten als überverkauft. Hiervon ist die Aktie auch auf Wochenkursbasis mit 33,8 Zählern nicht mehr weit entfernt. Das legt den Verdacht nahe, dass das Papier das Schlimmste bereits hinter sich hat. Dass sie auf Wochenkursbasis aus den Bollinger-Bändern herausgefallen ist, erhärtet diese Vermutung.

Noch ist ein Einstieg aber als klar antizyklisch zu bezeichnen. In den technischen Indikatoren fehlt es an bullishen Divergenzen, welche eine bevorstehende Trendwende ankündigen könnten. Auch ist der Verbleib oberhalb von 13 Euro angesichts der schwachen technischen Indikatoren nicht gewiss. Im Bereich von 12 Euro bliebe jedoch eine weitere Unterstützung. Zur Oberseite würden neue prozyklische Kaufsignale hingegen ab 16 Euro wieder vorliegen.

8,0 Prozent Dividende und einstelliges KGV für 2027

Nach dem Crash der Anteile ist Carrefour ein äußerst attraktiv bewerteter Value- und Dividendenwert, und zwar sowohl im Vergleich mit dem Branchen- als auch mit dem historischen Durchschnitt. Für 2026 werden die Franzosen mit einem KGVe von 11,0 bewertet, für das Geschäftsjahr 2027 mit 8,2. Der 5-Jahres-Durchschnitt liegt bei 14,3 – Mitbewerber wie Ahold Delhaize (12,3), Tesco (17,2) und erst recht die US-amerikanischen Konkurrenten Costco (44,4) und Walmart (42,9) sind deutlich höher bewertet.

Dazu kommt mit knapp 8,0 Prozent eine äußerst üppige Dividendenrendite, die gut durch die Cashflow-Rendite von 9,1 Prozent gedeckt ist. Im Durchschnitt bietet die Einzelhandelsbranche eine Ausschüttung von 3,2 Prozent. Insgesamt ist Carrefour finanziell zufriedenstellend aufgestellt. Die Nettoverschuldung beträgt 8,46 Milliarden Euro, das entspricht rund dem 2-Fachen des EBITDA. Mit einem EV/EBITDA-Verhältnis von 4,1 unterbietet Carrefour den Branchendurchschnitt von 9,6 um mehr als die Hälfte. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau dürfte es daher mehr zu gewinnen als zu verlieren geben.

Viel Potenzial trotz verhaltenem Konsens

Unter Analystinnen und Analysten hat sich die Stimmung gegenüber Carrefour nach der Prognosesenkung etwas eingetrübt, aber schon vorher war die Aktie mehrheitlich zum „Halten“ empfohlen. Jetzt sind es nach zuvor 6 inzwischen 9 neutrale Bewertungen, ihnen steht eine Kaufempfehlung sowie drei weitere zum „Übergewichten“ gegenüber. Zweimal wird das „Reduzieren“ von Positionen empfohlen.

Nichtsdestotrotz wird der Aktie eine starke Erholung zugetraut. Der faire Wert wird im Mittel mit 15,44 Euro veranschlagt, das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 18,3 Prozent. Das gegenwärtig höchste Kursziel von 19,00 Euro sieht sogar eine Rallye um 45,7 Prozent vor. Doch zumindest einer Analystenstimme zufolge ist auch das Abwärtspotenzial beträchtlich. Das niedrigste Kursziel wird aktuell mit 8,00 Euro (-38,7 Prozent) angegeben.

Carrefour auf einen Blick

ISIN: FR0000120172

FR0000120172 Börsenwert: 9,23 Milliarden Euro

9,23 Milliarden Euro Dividendenrendite: 8,0 Prozent

8,0 Prozent KGVe 2026: 11,0

11,0 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Halten

Halten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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