Schwere Überschwemmungen auf Rhodos

ATHEN/RHODOS (dpa-AFX) - In Teilen Griechenlands hat es erneut heftige Regenfälle und Überschwemmungen gegeben. Besonders betroffen ist aktuell die Urlaubsinsel Rhodos: Dort hielt der Starkregen 17 Stunden lang an und setzte vor allem in der Region der Gemeinde Archangelos im Nordosten der Insel Straßen und Häuser unter Wasser, wie der Sender ERTNews berichtete.

Noch in der Nacht sendete der Zivilschutz eine Warn-SMS an die Inselbewohner, sich nicht unnötig im Freien aufzuhalten und Autofahrten zu vermeiden. Die Schulen bleiben vorerst geschlossen. Manche Straßen verwandelten sich in reißende Flüsse, wie Videoaufnahmen von Anwohnern in sozialen Medien zeigten.