BERNSTEIN RESEARCH stuft DANONE auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Das Wachstum ohne Zukäufe und Fusionen habe die Markterwartung etwas übertroffen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Die vom Nahrungsmittelkonzern in Aussicht gestellte Erholung auf dem nordamerikanischen Markt sei indes ausgeblieben./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 00:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 65,94EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Callum Elliott
Analysiertes Unternehmen: DANONE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 92
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
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