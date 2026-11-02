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    KI-Aktien: Tech-Crash oder Tech-Rally?

    Videoausblick

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    So zumindest startete der asiatische Handel - aber die Erholung bleibt schon deshalb fragil, weil das Kern-Problem nicht plötzlich verschwindet

    Was kommt nach dem heftigen Abverkauf der KI-Aktien am Freitag: die typische Tech-Gegenrally am Montag? So zumindest startete der asiatische Handel - aber die Erholung bleibt schon deshalb fragil, weil das Kern-Problem nicht plötzlich verschwindet: massive Investitionen und Schulden bei minimalen Chancen auf Gewinne durch diese KI-Investitionen! Das wundersame KI-Hoffnungs-Narrativ der Wall Street ist inzwischen faktisch kaputt geschossen und daher kaum mehr "heilbar". Und die Zeichen stehen weiter auf Sturm: die Ratingagentur S&P 500 stuft den Ausblick für Meta ab eben wegen der exzessiven Schulden, Fitch wird zeitnah die Kreditwürdigkeit von Neoclouds abstufen, OpenAI muss seine Marktbewertung senken vor dem Börsengang. Gleichwohl sind technische Gegenreaktionen für KI-Aktien durchaus möglich, zumal die defensiven Sektoren kurzfristig überkauft sind, während Tech überverkauft ist..

    Hinweis aus Video zu interessanten Dividenden-Aktien: www.dividenden.online
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    Das Video "KI-Aktien: Tech-Crash oder Tech-Rally? " sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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