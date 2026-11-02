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    Hapag-Lloyd und Maersk: Was die Suezkanal-Rückkehr für Öl und Preise bedeutet

    Suezkanal wieder offen

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    Hapag-Lloyd und Maersk kehren zum Suezkanal zurück. Kürzere Transportwege senken die Kosten, könnten aber Frachtraten und Gewinne belasten. Deutschland könnte profitieren.

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    Suezkanal wieder offen - Hapag-Lloyd und Maersk: Was die Suezkanal-Rückkehr für Öl und Preise bedeutet
    Foto: Christian Charisius - dpa

    Die beiden Schifffahrtsriesen Hapag-Lloyd und Maersk treiben die Normalisierung des Welthandels voran. Wie Reuters berichtet, haben die Unternehmen beschlossen, weitere gemeinsame Containerdienste wieder durch den Suezkanal zu führen. Damit werden wichtige Verbindungen von der langen Route um das Kap der Guten Hoffnung auf die deutlich kürzere Verbindung zwischen Asien und Europa umgestellt.

    Hintergrund sind die Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz auf Handelsschiffe im Roten Meer. Sie hatten zahlreiche Reedereien gezwungen, ihre Schiffe um Afrika herumzuleiten. Die längeren Transportwege erhöhten den Treibstoffverbrauch, banden zusätzliche Schiffskapazitäten und trieben die Transportkosten in die Höhe.

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    Für Maersk und Hapag-Lloyd bedeutet die Rückkehr zum Suezkanal zunächst eine erhebliche Effizienzsteigerung. Kürzere Fahrzeiten reduzieren den Treibstoffbedarf und ermöglichen es, mit weniger Schiffen dieselbe Transportleistung zu erbringen. Auf einzelnen Verbindungen lassen sich dadurch mehrere Wochen einsparen.

    Doch für die Aktien der Reedereien ist die Entwicklung nicht ausschließlich positiv. Die kürzeren Routen setzen bislang gebundene Schiffskapazitäten frei. Dadurch könnte das verfügbare Transportangebot steigen und den Druck auf die Frachtraten verstärken. Sinkende Transportpreise würden die Einnahmen der Reedereien belasten und könnten einen Teil der Kosteneinsparungen wieder zunichtemachen.

    Auch der Ölmarkt könnte von der Rückkehr zum Suezkanal beeinflusst werden. Durch die kürzeren Transportwege sinkt der Treibstoffverbrauch der Reedereien und damit tendenziell die Nachfrage nach Schiffskraftstoffen. Ein spürbarer Rückgang des globalen Ölpreises ist dadurch allein allerdings kaum zu erwarten. Für Deutschland könnten vor allem niedrigere Transportkosten von Vorteil sein, da sie Importe aus Asien verbilligen und den Preisdruck auf Unternehmen und Verbraucher verringern könnten.

    Für Deutschland wäre eine Entspannung gleich doppelt positiv. Niedrigere Ölpreise könnten die Kosten für Benzin, Diesel und die Industrie reduzieren. Gleichzeitig würden günstigere Frachtraten den Import von Waren aus Asien verbilligen. Davon könnten insbesondere der deutsche Einzelhandel und die Industrie profitieren. Eine nachhaltige Entspannung bei den Energie- und Transportkosten könnte zudem den Inflationsdruck verringern.

    Wie bedeutend die Energiepreise für Deutschland sind, zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes: Von Januar bis August 2026 stieg der Wert der deutschen Rohölimporte gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21,7 Prozent, obwohl die importierte Menge leicht zurückging.

    Für die Schifffahrtsbranche bleibt die Entwicklung allerdings zweischneidig. Entscheidend wird sein, ob Maersk und Hapag-Lloyd ihre niedrigeren Betriebskosten in höhere Gewinne ummünzen können oder ob ein verschärfter Preiswettbewerb die Margen belastet. Eine vollständige Normalisierung bleibt zudem von der Sicherheitslage im Nahen Osten abhängig. Beide Unternehmen betonen, dass weitere Routenänderungen nur bei anhaltender Stabilität im Roten Meer infrage kommen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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