BERNSTEIN RESEARCH stuft GERRESHEIMER AG auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Gerresheimer nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 28,70 Euro belassen. Die Stabilisierung des Herstellers von Spezialverpackungen sei gar nicht so schlecht, schrieb Delphine Le Louet in einer ersten Reaktion am Montag. Die Investitionen in das Geschäft mit Spritzen und Injektionsprodukten zahlten sich allmählich aus./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 32,22EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
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