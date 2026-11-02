BERNSTEIN RESEARCH stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Die Kennziffern deckten sich präzise mit den Konsensschätzungen, schrieb Alex Irving in einer ersten Reaktion am Montag. Die leicht rückläufigen Nicht-Treibstoffkosten des Billigfliegers hätten die höheren Kerosinkosten nicht ausgleichen können./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 23,31EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Alex Irving

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

