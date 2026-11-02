OHB klettert um 5,86 % und lässt den TecDAX hinter sich

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die OHB Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +0,88 %.

Mit ihrem Kursanstieg übertrifft OHB den TecDAX deutlich, der um 0,54 % zulegt. Einen konkreten Auslöser für die Bewegung gibt es nicht. Die Wettbewerber zeigen ein gemischtes Bild: Während Thales, Airbus und Leonardo zulegen, geben Lockheed Martin und Northrop Grumman nach.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,09 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +99,41 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der TecDAX bewegt sich heute nur um +0,54 %. OHB entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Informationen zur OHB Aktie

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,84 Mrd.EUR € wert.

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken jüngsten Kursanstieg der OHB-Aktie von etwa 160 auf 255 Euro und die Frage, ob Gewinnmitnahmen oder eine Konsolidierung folgen. Einige sehen weiteres Aufwärtspotenzial, andere verweisen auf mögliche Rücksetzer und Stop-Loss-Verkäufe. Im Fokus steht der erwartete SATCOMBw4-Großauftrag: Er könnte Umsatz und Gewinn deutlich steigern, zugleich wird ein „Sell on good news“-Szenario diskutiert. Technisch wird der MACD erwähnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber OHB eingestellt.

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 74,36 %. Über 5 Jahre lag sie bei 42,14 %, über 10 Jahre bei 28,58 %.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von OHB?

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,07 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,79 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,17 %. Lockheed Martin verliert -0,98 % Northrop Grumman notiert im Minus, mit -1,02 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,44 % 1 Monat +32,09 % 3 Monate +0,88 % 1 Jahr +128,59 %

OHB Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Stand: 02.11.2026, 10:30 Uhr

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die OHB Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur OHB Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.