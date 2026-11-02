Fresenius sichert sich 37 neue Biosimilar-Kandidaten

Aus derzeit 29 Molekülen im Markt und in Entwicklung könnten so bis zu 66 werden. Die Originale, auf die Fresenius zielt, kommen zusammen auf mehr als 370 Milliarden Euro Umsatz. Laut Konzern ist es der größte Deal dieser Art in der Branche.

Fresenius will bei Biosimilars deutlich größer werden. Der Bad Homburger DAX-Konzern hat mit dem chinesischen Auftragsentwickler WuXi Biologics einen Exklusivvertrag geschlossen, der ihm für zehn Jahre Optionen auf bis zu 37 Nachahmer biotechnologischer Arzneien sichert, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Fresenius wählt jeden Kandidaten einzeln aus, besitzt danach Produkt und Zulassung und vermarktet weltweit allein. WuXi wird für die Entwicklung bezahlt, erhält aber weder Vorab- noch Meilensteinzahlungen, Lizenzgebühren oder Gewinnanteile. Finanziert wird aus dem laufenden Geschäft, neue Schulden sind nicht geplant.

Die Prognose für 2026 und das Ziel, den Biopharma-Umsatz bis 2030 gegenüber 2025 bei rund 20 Prozent Ebit-Marge etwa zu verdoppeln, gelten weiter. Dieses Ziel stützt sich auf die bereits vermarkteten und weit entwickelten Präparate. Der neue Vertrag wirkt vor allem danach: Rund 85 Prozent der Originalumsätze hinter den 44 frühen Kandidaten verlieren erst ab 2031 ihren Exklusivschutz. Das Management stellt deshalb deutlich höhere Langfristziele in Aussicht.

Die DZ Bank nennt die Partnerschaft klar positiv und bestätigt ihr Kaufvotum mit einem fairen Wert von 58 Euro. Jefferies rät mit Kursziel 55 Euro ebenfalls zum Kauf, wartet aber auf mehr Details zu Kosten und Zeitplan. Die Aktie startet am Montag mit einem Plus von mehr als 2 Prozent in die Woche. Am kommenden Mittwoch legt Fresenius Zahlen zum dritten Quartal vor.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,26 % und einem Kurs von 49,00EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:31 Uhr) gehandelt.





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