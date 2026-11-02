Credo Technology: Aktie verliert seit dem Hoch die Hälfte ihres Werts

Am 30. Oktober 2026 schloss die Credo Technology-Aktie bei 150,99. Damit liegt sie 50,09 Prozent unter dem Dreijahreshoch, aber weiterhin rund 954 Prozent über dem Dreijahrestief. Der langfristige Wertzuwachs bleibt somit beträchtlich. Kurzfristig überwiegt jedoch die Schwäche: Seit dem Oktober-Zwischenhoch bei 220,83 hat der Titel erneut deutlich nachgegeben.

Die Credo Technology Group Holding-Aktie hat sich im Dreijahreszeitraum stark verteuert, allerdings unter erheblichen Schwankungen. Vom Tief bei 14,33 am 2. November 2023 führte der Weg bis zum höchsten Schlusskurs von 302,52 am 22. Juni 2026. Schon zuvor unterbrachen kräftige Rückschläge den Aufwärtstrend. Nach dem Junihoch setzte eine ausgeprägte Korrektur ein. Die zwischenzeitliche Erholung auf 282,82 im August konnte den Abwärtstrend nicht nachhaltig stoppen.

200-Tage-Linie signalisiert angeschlagenen Trend

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse liegt bei 179,88. Der aktuelle Kurs unterschreitet diese 200-Tage-Linie um 16,06 Prozent. Das spricht für ein angeschlagenes längerfristiges Chartbild. Eine nachhaltige Rückkehr über den Durchschnitt wäre ein wichtiges Stabilisierungssignal, würde allein aber noch keine Trendwende bestätigen.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Eine erste Unterstützungszone liegt zwischen 147,29 und 150,39, wo im September und Oktober markante Tiefpunkte entstanden. Darunter rückt der frühere Wendebereich um 133 bis 135 in den Fokus. Auf der Oberseite bilden 167,43 bis 173,69 eine erste Widerstandszone. Anschließend stehen die 200-Tage-Linie und das Zwischenhoch vom 21. Oktober bei 182,28 im Weg. Ein weiterer wichtiger Widerstand liegt bei 220,83.

Die Aktie von Credo Technology Group Holding erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 118,27 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Credo Technology Group Holding Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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