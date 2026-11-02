JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Wegen Rückstellungen liege die operative Marge bei minus 4,1 Prozent, schrieb Akash Gupta am Montag. Dem stehe eine Konsensschätzung von plus 6,1 Prozent gegenüber. Der französische Schienenfahrzeughersteller habe wegen Verzögerungen bei der Auslieferung elektrischer Doppelstocktriebzüge die Jahresziele gekappt./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -27,43 % und einem Kurs von 11,46EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akash Gupta

Analysiertes Unternehmen: ALSTOM

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00 € , was eine Steigerung von +77,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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