JPMORGAN stuft ALSTOM auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alstom nach vorläufigen Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Wegen Rückstellungen liege die operative Marge bei minus 4,1 Prozent, schrieb Akash Gupta am Montag. Dem stehe eine Konsensschätzung von plus 6,1 Prozent gegenüber. Der französische Schienenfahrzeughersteller habe wegen Verzögerungen bei der Auslieferung elektrischer Doppelstocktriebzüge die Jahresziele gekappt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alstom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -27,43 % und einem Kurs von 11,46EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Gupta
Analysiertes Unternehmen: ALSTOM
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
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