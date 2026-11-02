BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Erneuerung des Führungsteams, des Geschäftsmodells, der Bilanz sowie der Kostenbasis seien mittlerweile weitgehend abgeschlossen, schrieb Nick Anderson in einer Studie am Montag. Die Aufmerksamkeit wende sich nun wieder dem Wachstum des Herstellers von Sportbekleidung zu, sowie dem Potenzial der Marke./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:15 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 27,02EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Nick Anderson

Analysiertes Unternehmen: Puma SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

