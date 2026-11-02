BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Erneuerung des Führungsteams, des Geschäftsmodells, der Bilanz sowie der Kostenbasis seien mittlerweile weitgehend abgeschlossen, schrieb Nick Anderson in einer Studie am Montag. Die Aufmerksamkeit wende sich nun wieder dem Wachstum des Herstellers von Sportbekleidung zu, sowie dem Potenzial der Marke./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 27,02EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
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