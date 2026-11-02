Teurer Wohnraum bremst Wirtschaftswachstum

Wenn Menschen einen besser bezahlten Arbeitsplatz nicht annehmen könnten, weil sie vor Ort keine bezahlbare Wohnung fänden, gingen Chancen für die gesamte Volkswirtschaft verloren, sagte Felix Bierbrauer, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats. "Mehr Wohnraum in Wachstumsregionen zu schaffen, ist deshalb eine zentrale Aufgabe der Wirtschaftspolitik."

BERLIN (dpa-AFX) - Der Mangel an Wohnraum bremst nach Einschätzung des wissenschaftlichen Beirats beim Bundeswirtschaftsministerium das Wachstum in Deutschland. Das geht aus einem Gutachten von Ökonomen hervor, die das Ressort von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) beraten. "Hohe Wohnkosten belasten die Haushalte und erschweren den Wechsel an einen produktiveren Arbeitsplatz", heißt es darin. "Damit wird Wohnungsknappheit zu einem Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands."

Teures Wohnen: Umzüge lohnen sich für Beschäftigte nicht

Die Wanderung von Menschen in Deutschland orientiere sich immer weniger an regionalen Lohnvorteilen, heißt es im Gutachten. Zugleich würden sich Lohnzuwächse zunehmend in höheren Wohnungspreisen niederschlagen. "Wer für einen Job umzieht, hat kaum mehr Geld in der Tasche", sagt Bierbrauer mit Blick auf steigende Neuvertragsmieten. Der Umzug von einer Niedrig- in eine Hochlohnregion verliere damit an Attraktivität.

Der Beirat schlägt unter anderem vor, vor allem die Anreize für Kommunen zu erhöhen, mehr Bauland auszuweisen. Bisher gebe es Fehlanreize, weil die Kommunen dabei erhebliche Folgekosten wie zusätzliche Schulen, Kitas, Sporteinrichtungen und Verkehrsverbindungen trügen, während die entstehenden Bodenwertgewinne oft an private Eigentümer gingen. Um das zu ändern, will der Beirat Eigentümer und Bauherren stärker an den Kosten beteiligen, in Form einer "erweiterten Infrastrukturkostenumlage" oder einem Planungswertausgleich.

Zudem sollen ältere Bebauungspläne pauschal mehr Geschossfläche zulassen. Auch innerhalb bestehender Siedlungen sollten "maßvolle Erweiterungen" leichter möglich werden. "So müsste zusätzlicher Wohnraum nicht in jedem Einzelfall neu gegen lokale Widerstände durchgesetzt werden." Zudem bringt der Beirat steuerliche Erleichterungen bei beruflich veranlassten Umzügen ins Spiel./als/DP/stk



