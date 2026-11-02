BERENBERG stuft Unilever PLC auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Unilever nach Zahlen zum dritten Quartal von 5050 auf 5080 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Wachstum des Konsumgüterkonzerns ohne Zukäufe und Fusionen habe mit 5,2 Prozent die Konsensschätzung von 4,6 Prozent überboten, schrieb Bethan Davies in einer Studie am Montag. Auch Volumina und Preise hätten stärker zugelegt als angenommen./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:46 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,93 % und einem Kurs von 58,73EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Bethan Davies

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 50,8

Kursziel alt: 50,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,77 € , was eine Steigerung von +3,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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