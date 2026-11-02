BERENBERG stuft Fuchs SE auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE nach Zahlen von 41,00 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem großartigen Geschäftsjahr sei auch das dritte Quartal außerordentlich gut ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in einer Studie am Montag. An weiteren positiven Überraschungen des Schmierstoffherstellers habe er allerdings seine Zweifel./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 09:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 09:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 43,52EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 43,50
Kursziel alt: 41,00
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sebastian Bray
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 43,50
Kursziel alt: 41,00
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