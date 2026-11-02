BERENBERG stuft BP auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach Zahlen zum dritten Quartal von 715 auf 720 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Henry Tarr wertete die Kennziffern in einer Studie am Montag als stark. So habe der freie Barmittelfluss aus dem operativen Geschäft des Öl- und Gaskonzerns nahezu 15 Milliarden US-Dollar erreicht. Hinzu kämen Verbesserungen in der Bilanz./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 7,405EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,2

Kursziel alt: 7,15

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 7,20 £ , was eine Steigerung von +16,47% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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