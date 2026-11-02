BERENBERG stuft BP auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach Zahlen zum dritten Quartal von 715 auf 720 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Henry Tarr wertete die Kennziffern in einer Studie am Montag als stark. So habe der freie Barmittelfluss aus dem operativen Geschäft des Öl- und Gaskonzerns nahezu 15 Milliarden US-Dollar erreicht. Hinzu kämen Verbesserungen in der Bilanz./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:14 / GMT
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Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 7,405EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:45 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,2
Kursziel alt: 7,15
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henry Tarr
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 7,2
Kursziel alt: 7,15
Währung: GBP
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