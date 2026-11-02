JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Billigflieger habe höhere Preise für die Wintersaison angekündigt, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Reaktion am Montag. Hinzu komme ein neues Aktienrückkaufpaket. Das sollte dem Aktienkurs helfen, trotz voraussichtlich weiterhin hoher Treibstoffkosten./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:53 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:53 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 23,31EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harry J Gowers

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 29

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 29,00 € , was eine Steigerung von +22,88% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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