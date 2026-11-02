JPMORGAN stuft RYANAIR HLDGS auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Billigflieger habe höhere Preise für die Wintersaison angekündigt, schrieb Harry J Gowers in einer ersten Reaktion am Montag. Hinzu komme ein neues Aktienrückkaufpaket. Das sollte dem Aktienkurs helfen, trotz voraussichtlich weiterhin hoher Treibstoffkosten./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 23,31EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 10:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 29
Kursziel alt: 29
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harry J Gowers
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
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Kursziel alt: 29
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