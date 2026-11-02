Börsencrash vor den US-Wahlen! Wie gefährlich werden die nächsten Stunden?

Die Warnung kommt nach einem heftigen Ausverkauf an der Wall Street. Am Freitag verlor der Nasdaq 2,86 Prozent – der schwächste Handelstag seit Anfang Juni. Der S&P 500 gab 1,82 Prozent nach, die Intel-Aktie brach um fast 29 Prozent ein . Zweifel an den enormen Ausgaben für künstliche Intelligenz und ihrer Rentabilität haben die Stimmung belastet.

Erst ein Rückschlag von 9 Prozent, dann eine Rallye auf 8.000 Punkte: Mike Wilson, Chefstratege für US-Aktien bei Morgan Stanley, erwartet für den S&P 500 turbulente Wochen. In einem am Sonntag veröffentlichten Bloomberg-Interview warnte er, dass der US-Leitindex zunächst auf etwa 7.100 Punkte fallen könnte. Die 9 Prozent beziehen sich auf das jüngste Rekordhoch, nicht auf einen zusätzlichen Verlust vom aktuellen Kursniveau. Wilson hält dennoch an seinem Jahresendziel von 8.000 Punkten fest.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Wilson könnte der nächste Rücksetzer gerade deshalb eine Kaufchance sein. Als Risiken nennt er die US-Zwischenwahlen am Dienstag, den Krieg mit dem Iran, knapper werdende Liquidität und politischen Widerstand gegen neue KI-Rechenzentren. Steigende Finanzierungskosten könnten insbesondere Unternehmen treffen, die für ihre Expansion auf frisches Kapital angewiesen sind. Wilson erwartet jedoch, dass der Druck durch neue Aktien- und Anleiheemissionen im kommenden Monat nachlässt.

Sein Optimismus stützt sich auch auf eine historische Beobachtung: Laut Untersuchungen von Morgan Stanley sind US-Aktien seit 1950 in den sechs und zwölf Monaten nach jeder Zwischenwahl gestiegen. Eine Garantie ist das nicht. Insbesondere die Kriegsrisiken im Nahen Osten könnten den üblichen Verlauf durchkreuzen.

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Ganz anders beurteilt Ökonom Peter Schiff die Lage. Er warnt vor einem möglichen Börsencrash noch vor den Zwischenwahlen am 3. November. Hohe Aktienbewertungen, steigende Anleiherenditen, hartnäckige Inflation und ein schwacher Arbeitsmarkt könnten einen Ausverkauf verschärfen. Auch Michael Hartnett von der Bank of America bleibt bis Mitte November vorsichtig und erwartet weitere Rückgänge. Wie verheerend ein Platzen der KI-Blase ausfallen könnte, zeigt eine Modellrechnung von TS Lombard aus der vergangenen Woche: Der S&P 500 würde dabei um 30 Prozent einbrechen, Technologieaktien sogar um 40 Prozent.

Damit stehen Anleger unmittelbar vor den US-Zwischenwahlen am Dienstag vor zwei gegensätzlichen Szenarien: Für Wilson könnten fallende Kurse den Einstieg vor einer neuen Rallye eröffnen, für Schiff droht ein deutlich tieferer Absturz. Bereits die verbleibenden Handelsstunden am Montag könnten zeigen, ob sich der jüngste Ausverkauf verschärft. Neben der Wahl könnten die Zahlen von Apple, AMD und Palantir sowie der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag die weitere Richtung bestimmen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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