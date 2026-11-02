CMC Securities emittiert erste strukturierte Hebelprodukte auf Anthropic

Anthropic hat sich mit seinem KI-Assistenten Claude als wichtiger Wettbewerber von OpenAI etabliert. Der geplante Börsengang sorgt bereits im Vorfeld für großes Interesse. Gleichzeitig wird intensiv darüber diskutiert, welche Bewertungen angesichts der enormen Investitionen in künstliche Intelligenz langfristig gerechtfertigt sind.

Als erster Anbieter bringt CMC Securities entsprechende Indexprodukte an die Börse Stuttgart, darunter Hebelprodukte, mit denen Anleger sowohl auf steigende als auch auf fallende Bewertungen setzen können.

„Warum sollten Anleger erst dann eine Handelsmöglichkeit erhalten, wenn die Aktie offiziell an der Börse notiert? Mit unseren neuen Produkten eröffnen wir ihnen bereits vorher die Chance, sich zu positionieren – und zwar sowohl für steigende als auch für fallende Bewertungen. Gerade bei einem Unternehmen, über dessen künftigen Börsenwert so intensiv diskutiert wird, ist diese Flexibilität besonders interessant“, sagt Richard Freeman, Head of CMC Securities.

CMC Securities emittiert neben einem Tracker ohne Hebel auch Long- und Short-Produkte mit unterschiedlichen Hebeln. (Alle Produkte auf www.cmc-zertifikate.de/anthropic.) Damit können Anleger ihre Markterwartungen umsetzen, wobei der Hebel sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt. Die Preisbildung basiert auf einem von Index Bakery bereitgestellten Index und damit auf einer systematischen Grundlage für die Bewertung eines Unternehmens, dessen Aktien noch nicht öffentlich an der Börse gehandelt werden.

Mit der Emission setzt CMC Securities seine Strategie fort, besonders gefragte Basiswerte frühzeitig für aktive Anleger handelbar zu machen. Dabei stehen Geschwindigkeit und Flexibilität bei der Produktentwicklung ebenso im Mittelpunkt wie eine nachvollziehbare Preisbildung.

„Innovation liegt in unserer DNA. Wir wollen neue Handelsmöglichkeiten erschließen, bevor ein Thema längst im gesamten Markt angekommen ist. Unser Anspruch ist es, interessante Basiswerte schnell handelbar zu machen und gleichzeitig auf eine fundierte Preisbildung zu achten. Anthropic ist dafür ein hervorragendes Beispiel. Und auch für den geplanten Börsengang von OpenAI werden wir entsprechende Produkte anbieten“, erklärt Freeman.

Neben den neuen strukturierten Produkten von CMC Securities können Anleger Anthropic bereits vor dem Börsengang auch über die Next-Generation-Handelsplattform von CMC Markets handeln. Dort besteht die Möglichkeit, mit CFDs auf die erwartete Marktkapitalisierung des KI-Unternehmens zum Zeitpunkt des Börsengangs zu setzen. Damit bietet CMC Markets aktiven Anlegern unterschiedliche Instrumente, um sich bereits vor der ersten offiziellen Börsennotierung auf die Bewertung von Anthropic zu positionieren.