65 Prozent weniger Methan: TotalEnergies entdeckt einen neuen Gewinnhebel

Der französische Energieriese TotalEnergies baut seine internationalen Partnerschaften aus. Gemeinsam mit staatlichen Ölkonzernen in Malaysia, Angola und Indien will das Unternehmen Methanemissionen reduzieren und die Effizienz der Öl- und Gasförderung steigern. Dahinter steckt nicht nur Klimaschutz, sondern auch ein handfestes wirtschaftliches Interesse: Entweichendes Methan ist verlorenes Erdgas und damit potenziell entgangener Umsatz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Wie TotalEnergies mitteilte, hat der Konzern eine Vereinbarung mit Malaysias staatlichem Energiekonzern Petronas, der japanischen Organisation JOGMEC und dem Anlagenbauer JGC geschlossen. Gemeinsam unterstützen die Partner den Aufbau eines regionalen Technologiezentrums zur Messung und Überwachung von Methanemissionen. TotalEnergies bringt dabei Erfahrungen aus seinem französischen Forschungszentrum TADI ein, das seit mehr als zehn Jahren Technologien zur Erkennung von Gaslecks untersucht.

Auch in Afrika und Indien erweitert der Konzern seine Aktivitäten. Mit dem angolanischen Staatsunternehmen Sonangol wurde eine Absichtserklärung unterzeichnet, die neben der Methanreduzierung auch Energieeffizienz, Elektrifizierung und die Verringerung des Abfackelns von Erdgas umfasst. In Indien startet TotalEnergies gemeinsam mit Oil India eine zweite Messkampagne. Bei der ersten wurden mithilfe einer drohnengestützten Technologie bereits 20 Förderstandorte untersucht.

65 Prozent weniger Methan: TotalEnergies macht Fortschritte

Der Konzern hat seine Methanemissionen aus selbst betriebenen Anlagen zwischen 2020 und 2025 nach eigenen Angaben bereits um 65 Prozent gesenkt. Ursprünglich waren lediglich 60 Prozent vorgesehen. Bis 2030 strebt TotalEnergies eine Verringerung um 80 Prozent an. Mit den neuen Kooperationen unterstützt das Unternehmen zudem die internationale Initiative Oil and Gas Decarbonization Charter, deren Mitglieder bis 2030 nahezu keine Methanemissionen mehr bei der Öl- und Gasförderung verursachen wollen.

Was bedeutet das für die Aktie?

Für TotalEnergies könnten sich die Investitionen langfristig auszahlen. Methan ist der Hauptbestandteil von Erdgas und ein wertvoller Energieträger. Werden Leckagen frühzeitig erkannt und behoben, können Förderunternehmen Produktverluste reduzieren und ihre Wirtschaftlichkeit verbessern.

Zudem stärkt TotalEnergies durch den Technologietransfer seine Beziehungen zu wichtigen staatlichen Energiekonzernen. Das könnte die Position des Unternehmens bei künftigen gemeinsamen Förderprojekten verbessern. Ein unmittelbarer Umsatz- oder Gewinnbeitrag lässt sich aus den Vereinbarungen allerdings noch nicht ableiten. Die neuen Partnerschaften sind damit vor allem ein strategischer Schritt. Wie stark sie sich finanziell auszahlen, hängt davon ab, ob aus den technischen Kooperationen messbare Einsparungen und zusätzliche Projekte entstehen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion