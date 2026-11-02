Industriestimmung verbessert sich wie erwart

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industriebetrieben Großbritanniens hat sich im Oktober wie erwartet verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 52,8 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

Der Stimmungsindikator liegt damit wieder etwas deutlicher über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet.

"Sowohl das Produktionswachstum als auch das Wachstum bei den Neuaufträgen gewannen im Oktober an Fahrt", kommentierte S&P Global Market-Experte Rob Dobson. Die Unternehmen reagierten auf Anzeichen einer sich verbessernden Nachfrage sowohl auf dem heimischen als auch auf den Auslandsmärkten, darunter neue Aufträge aus China, der EU und den USA./jsl/jkr/stk



