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    Aer Lingus und MTech Mobility nehmen ein Technologieprogramm für die Bodenabfertigung an drei irischen Flughäfen in Betrieb

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    Freihändige Scan- und Kommunikationslösung nun an den Flughäfen Dublin, Cork und Shannon voll einsatzfähig

     

    WEXFORD, IRLAND / ACCESS Newswire / 2. November 2026 / Aer Lingus und MTech Mobility haben eine neue, mobilitätsbasierte Lösung für freihändiges Scannen und Kommunizieren bei der Bodenabfertigung von Flugzeugen an den Flughäfen Dublin, Cork und Shannon eingeführt. Das Programm ist an allen drei Standorten vollständig im Einsatz.

     

    Aer Lingus and MTech Mobility Launch Live Ground Operations Technology Programme Across Three Irish Airports

     

    Das Programm wurde rund um drei operative Ziele entwickelt, die sich Aer Lingus gesetzt hatte: ein schnelleres und genaueres Scannen von Gepäck, bei dem die Hände der Mitarbeiter frei bleiben, um das Gepäck zu bewegen; ein einziges Gerät, das sowohl als Scanner als auch als Echtzeit-Kommunikationskanal für das Bodenteam dient; und den Mitarbeitern persönlich zugeordnete Geräte, wodurch das seit Langem bestehende Problem des Verlusts gemeinsam genutzter Ausrüstung zwischen den Schichten beseitigt wird.

     

    „Unsere Bodenteams arbeiten in einem der anspruchsvollsten Umfelder der Branche. Unser Fokus bei Aer Lingus liegt auf operativer Resilienz, Effizienz und Beständigkeit, und wir brauchten einen Partner, der dies verstand, bevor er eine Lösung vorschlug – einen, der das Programm vom ersten Tag an eigenverantwortlich betreute und nicht nur Hardware lieferte. MTech hat genau das geleistet.“

     

    – Adrian Dunne, Chief Operations Officer, Aer Lingus

     

    MTech wurde aufgrund seiner Erfolgsbilanz bei der Konzeption und Umsetzung umfassender Mobilitätsprogramme für den Flugbetrieb ausgewählt, die über die bloße Bereitstellung von Geräten hinausgehen. Das Unternehmen besuchte vor der Erarbeitung einer Lösung die Flughäfen, an denen Aer Lingus tätig ist, und beriet sich direkt mit den Gepäckabfertigern, um die Anforderungen an das Konzept an die realen Arbeitsbedingungen anzupassen. In Zusammenarbeit mit Samsung entwickelte das Team von MTech eine Lösung, die alle von der Fluggesellschaft festgelegten Anforderungen erfüllte – und sogar einige, die nicht ausdrücklich genannt worden waren.

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    Aer Lingus und MTech Mobility nehmen ein Technologieprogramm für die Bodenabfertigung an drei irischen Flughäfen in Betrieb Freihändige Scan- und Kommunikationslösung nun an den Flughäfen Dublin, Cork und Shannon voll einsatzfähig WEXFORD, IRLAND / ACCESS Newswire / 2. November 2026 / Aer Lingus und MTech Mobility haben eine neue, mobilitätsbasierte Lösung für …
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