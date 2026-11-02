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    54 Prozent weniger Zubau: Chinas Solar-Riesen stecken weiter in der Krise

    Margenplus mit bitterem Haken

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    Steigende Margen wecken Hoffnung bei Chinas Solar-Riesen. Doch Milliardenverluste, prallvolle Lager und ein Nachfrageeinbruch bremsen die Wende. Ein Analyst hält eine kräftige Erholung vor Ende 2027 für unwahrscheinlich.

    Margenplus mit bitterem Haken - 54 Prozent weniger Zubau: Chinas Solar-Riesen stecken weiter in der Krise
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    Trotz besserer Margen kommen Chinas Solar-Riesen nicht aus den roten Zahlen. Wie Bloomberg berichtet, summieren sich die Nettoverluste von Longi, Jinko Solar, Trina Solar und Tongwei auf 4,63 Milliarden Yuan (umgerechnet 697 Millionen US-Dollar). Die Branche steckt im dritten Jahr eines strukturellen Abschwungs.

    Bei Longi verbesserten modernere Solarmodule die Margen. Der Nettoverlust schrumpfte gegenüber dem Vorquartal, lag mit 1,1 Milliarden Yuan aber noch immer auf hohem Niveau. Citi Research wertet dies als positives Signal für die Branche. Die gemeinsamen Bemühungen, die Produktion zu begrenzen und Preiskriege einzudämmen, zeigen demnach Wirkung.

    Doch die Lager bleiben ein gewaltiges Problem. Laut BloombergNEF erreichten die Polysiliziumbestände im August mit 600.000 Tonnen einen neuen Höchststand. Dieser Vorrat würde ausreichen, um die weltweite Waferproduktion für mehr als sechs Monate zu versorgen. Die Überkapazitäten sind trotz der Fortschritte bei den Margen weiterhin enorm.

    Gleichzeitig schwächelt die Nachfrage. So brach Chinas Solarzubau in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahr um 54 Prozent ein. Auch im Ausland wird es schwieriger, da viele wichtige Märkte bereits gesättigt sind. BloombergNEF senkte seine Prognose für den weltweiten Zubau im Jahr 2026 von 624 auf 585 Gigawatt. Auch das Jahr 2027 dürfte schwächer ausfallen als bislang erwartet.

    Chia Chen, Analyst bei Bloomberg Intelligence, hält eine deutliche Erholung vor Ende 2027 für unwahrscheinlich. Niedrige Modulpreise und die schrumpfende Inlandsnachfrage erschweren aus seiner Sicht den Ausweg aus der Krise. Selbst nach strengeren Produktionsregeln bleibt laut BloombergNEF aufgrund der schwachen Nachfrage wenig Spielraum für Preiserhöhungen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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