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    Myriad Uranium schließt die Übernahme von Los Altares ab, einem strategischen großflächigen Uranprojekt im erstklassigen argentinischen Uranrevier Cerro Solo

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    Myriad Uranium schließt die Übernahme von Los Altares ab, einem strategischen großflächigen Uranprojekt im erstklassigen argentinischen Uranrevier Cerro Solo
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Vancouver, British Columbia / 2. November 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) („Myriad” oder das „Unternehmen”) freut sich, bekannt zu geben, dass es die bereits angekündigte Übernahme des Uranprojekts Los Altares in der zentralargentinischen Provinz Chubut („Los Altares“ oder das „Projekt“) von Green Shift Commodities Ltd. („Green Shift“; TSXV: GCOM) abgeschlossen hat (weitere Einzelheiten sind der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. Oktober 2026 zu entnehmen).

     

    Thomas Lamb, CEO von Myriad, nahm dazu wie folgt Stellung: „Der Abschluss des Erwerbs einer Beteiligung von 100 % an Los Altares setzt die Strategie von Myriad fort, Projekte in bekannten Uranrevieren zu erwerben, für die bereits umfangreiche historische Arbeiten vorliegen, die mit geringen Vorab- und laufenden Kosten verbunden sind und die einen starken Hebel in Bezug auf den Uranpreis bieten. Die Transaktion bringt unsere Strategie voran, uns Projekte mit niedrigen Erwerbs- und Haltekosten und einer starken Hebelwirkung auf den Uranpreis zu sichern. Wir sind inzwischen Eigentümer einer Fläche von 55.000 Hektar in dem wohl wichtigsten Uranrevier Argentiniens in Streichrichtung von Cerro Solo, einer der größten Uranlagerstätten des Landes, und in der Nähe der historischen Mine Los Adobes.

     

    Das Projekt Los Altares umfasst erteilte Konzessionen, genehmigte Umweltverträglichkeitsbewertungen (EIAs) und umfangreiche historische Bohrarbeiten.

     

    Die Tiefe des vielversprechenden Sandsteinhorizonts liefert ein starkes Argument für die Exploration, um das Potenzial für eine In-situ-Gewinnung zu untersuchen, wobei jedoch weitere technische Arbeiten erforderlich sind, um diese Annahme zu validieren.

     

    Die Transaktion bringt zudem bedeutende Aktionäre aus der Branche in unser Aktienregister und ermöglicht uns durch den Erwerb dieses historisch bedeutenden Projekts einen strategischen Markteintritt in Argentinien.“

     

    Gemäß einem Aktienkaufvertrag (der „Vertrag“) vom 9. Oktober 2026 zwischen Myriad und Green Shift erwarb Myriad sämtliche ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Buenavida Metales S.A. („Buenavida“), einem in Argentinien gegründeten und eingetragenen Unternehmen, das die Mineralclaims und sonstigen Vermögenswerte hält, die zu dem Projekt gehören. Als Gegenleistung für das Projekt zahlte Myriad 300.000 $ in bar und gab insgesamt 1.571.268 Stammaktien von Myriad (jeweils eine „Aktie“) zu einem angenommenen Preis von 0,4455 $ pro Aktie an Green Shift aus, was einer Gesamtgegenleistung in Aktien von 700.000 $ entspricht. Die Aktien unterliegen gemäß dem geltenden Wertpapierrecht und den Richtlinien der Canadian Securities Exchange einer Haltefrist von vier Monaten, die am 1. März 2027 endet.

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