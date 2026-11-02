Streikwelle eskaliert: Daimler Truck, Opel und Co. drohen Produktionsausfälle

Die nächste Belastungsprobe für Deutschlands Industrie hat begonnen. Die Gewerkschaft IG Metall weitet ihre Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie massiv aus. Bis Ende der Woche sollen Beschäftigte in mehr als 2.000 Betrieben die Arbeit zeitweise niederlegen. Wie die Tagesschau berichtet, sind unter anderem Standorte von Daimler Truck und Opel betroffen. Der Konflikt erfasst damit wichtige Teile der deutschen Automobilindustrie, des Maschinenbaus und der Elektrobranche.

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Nach dem Ablauf der Friedenspflicht am Sonntag haben bereits zahlreiche Beschäftigte ihre Arbeit niedergelegt. Am Montag kommen weitere Standorte hinzu. In Kassel sind Mitarbeiter von Daimler Truck und Paul Beier zu einem mehrstündigen Warnstreik aufgerufen. Auch in Kaiserslautern bei Opel und im Großraum Frankfurt finden Aktionen statt.

Fünf Prozent mehr Lohn gegen 1,3 Prozent ab 2028

Im Mittelpunkt steht ein Tarifkonflikt, der rund 3,7 Millionen Beschäftigte betrifft. Die IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von fünf Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Hinzu kommen Forderungen nach Arbeitsplatzgarantien und einer Beteiligung der Beschäftigten an den Gewinnen wirtschaftlich erfolgreicher Unternehmen.

Die Arbeitgeber bieten dagegen eine Einmalzahlung im Juli 2027 sowie eine dauerhafte Lohnerhöhung von lediglich 1,3 Prozent ab Juli 2028. Der Tarifvertrag soll bis Ende 2028 laufen. Die Gewerkschaft bezeichnet das Angebot angesichts der Inflation als unzureichend. Arbeitgebervertreter warnen hingegen vor zusätzlichen Kosten für ohnehin stark belastete Industriestandorte.

Was bedeutet die Streikwelle für deutsche Aktien?

Für börsennotierte Industrieunternehmen wie Daimler Truck könnten längere Arbeitsniederlegungen zu Produktionsausfällen und höheren Kosten führen. Auch Zulieferer und Maschinenbauer wären bei einer Ausweitung der Proteste gefährdet. Kurzfristige Warnstreiks müssen allerdings nicht zwangsläufig die Geschäftszahlen beeinträchtigen. Entscheidend wird sein, wie lange die Arbeitsniederlegungen dauern und ob ausgefallene Produktionsstunden nachgeholt werden können.

Langfristig könnte ein hoher Tarifabschluss die Personalkosten erhöhen und die Gewinnmargen belasten. Besonders Unternehmen, die bereits unter schwacher Nachfrage und hohen Standortkosten leiden, hätten damit zusätzliche Herausforderungen zu bewältigen.

Für die Beschäftigten und den Binnenkonsum wäre eine kräftigere Lohnerhöhung dagegen grundsätzlich positiv. Mehr Kaufkraft könnte den privaten Verbrauch stärken und damit der deutschen Wirtschaft zusätzliche Impulse geben. Der Druck auf beide Tarifparteien wächst. Während die IG Metall mit weiteren Arbeitsniederlegungen droht, warnen Arbeitgeber vor einer Schwächung des Industriestandorts Deutschland. Eine schnelle Einigung ist angesichts der weit auseinanderliegenden Forderungen bislang nicht erkennbar.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion