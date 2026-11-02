Präsident des Landgerichts Hamburg durfte Usmanows Klage gegen den Rat der EU nicht blockieren - Rechtsanwälte Steinhöfel

BERLIN, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Der russische Milliardär Alischer Usmanow hat den Rat der Europäischen Union wegen Persönlichkeitsrechtsverletzungen verklagt. Es ist die erste Unterlassungsklage gegen ein Organ der Europäischen Union wegen falscher Tatsachenbehauptungen überhaupt. Die Begründung der gegen Usmanow verhängten EU-Sanktionen enthält Persönlichkeitsrechtsverletzungen, gegen die der Unternehmer seit Dezember 2023 vor dem Landgericht Hamburg auf Unterlassung klagt. Vor den Unionsgerichten lässt sich ein solcher Anspruch nicht geltend machen; nach Art. 19 Abs. 4 GG steht dafür der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten offen, und Art. 274 AEUV entzieht Streitsachen, bei denen die Union Partei ist, der Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte nicht.

Auswärtiges Amt wollte Klage vor deutschem Gericht verhindern; Gerichtspräsident setzte sich rechtswidrig über die Anordnung des zuständigen Richters hinweg

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Der Bundesgerichtshof hat die Weigerung des Präsidenten des Landgerichts Hamburg, die vom zuständigen Richter angeordnete Zustellung dieser Klage auszuführen, für rechtswidrig erklärt. Mit Beschluss vom 21. Oktober 2026 hob er dessen Entscheidung ebenso auf wie den Beschluss des Hanseatischen Oberlandesgerichts, der sie bestätigt hatte.

Der Vorsitzende der Hamburger Pressekammer hatte die Zustellung der Klageschrift an den Rat der EU in Brüssel angeordnet. Der Präsident desselben Gerichts verweigerte die Ausführung am 4. März 2024 nach Rücksprache mit dem Bundesamt für Justiz, das auf Bedenken des Auswärtigen Amts verwies. Das Hanseatische Oberlandesgericht bestätigte das im Januar 2025. Die Klage ist bis heute nicht zugestellt.

Die Haltung des Auswärtigen Amts ist aktenkundig. Der für den Rechtshilfeverkehr zuständige Referatsleiter schrieb am 3. November 2023 an das Bundesamt für Justiz über die EU-Sanktionen: „Wir wollen nicht [...], daß sie durch nationale Gerichte der Mitgliedstaaten beeinflußt oder gar überprüft werden." Dass Entscheidungen des Rates der Kontrolle einzelner Gerichte der Mitgliedstaaten unterworfen würden, nennt das Schreiben eine „Absurdität". Am 17. Januar 2024 teilte das Bundesamt für Justiz dem Landgericht mit, das Auswärtige Amt lehne die Übermittlung auf diplomatischem Weg ab; es bestehe ein entgegenstehendes auswärtiges Interesse, „die Wahrung der regelbasierten internationalen Ordnung".