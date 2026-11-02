Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 55 Euro
ANALYSE-FLASH
- Jefferies bestätigt Buy für Fresenius, Ziel 55 Euro
- WuXi-Kooperation könnte 37 Moleküle ergänzen
- Marktpotenzial der Präparate: 370 Milliarden Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Zusammenarbeit mit WuXi Biologics könnte das Portfolio von Nachahmerpräparaten biologischer Arzneimittel von 29 auf 66 Moleküle erhöhen, schrieb James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Diese adressierten ein gesamtes Marktpotenzial von 370 Milliarden Euro./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:07 / A.M.
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 49,05 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +10,69 %/+14,79 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 55 Euro
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Community Beiträge zu Fresenius - FRE5EN - DE000FRE5EN2
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Heute Abend virtuelles Anlegerforum mit der Fresenius-IR:
Für mich ist Fresenius jetzt ein Kauf, weil:
- stabil wächst,
- solide Cashflows erzeugt,
- eine starke Bilanz hat,
- und ein Geschäftsmodell besitzt, das auch in 10 Jahren trägt.
Die aktuellen Zahlen zeigen:
- Organisches Wachstum +5 %
- EBIT‑Marge 11,8 %
- Core‑EPS +13 %
- Cashflow stark verbessert
- Verschuldung auf 2,6× EBITDA gesunken
Am 31.03.2026 hat Robert Möller (Vorstand Fresenius) 2.543 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.
Am 31.03.2026 hat Pierluigi Antonelli (Vorstand Fresenius) 4.815 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.
Am 31.03.2026 hat Sara Hennicken (Vorstand Fresenius) 3.391 Aktien, zu einem Kurs von 44,24 EUR gekauft.