Jefferies belässt Fresenius SE auf 'Buy' - Ziel 55 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,36 % und einem Kurs von 49,05 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 11:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 56,00EUR was eine Bandbreite von +10,69 %/+14,79 % bedeutet.