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    Fast halbiert seit dem Hoch: Startet Aixtron jetzt die Aufholjagd?

    Analysten sind bullish

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    Kepler Cheuvreux stuft Aixtron auf Buy hoch, die Aktie springt zeitweise über das Hoch vom Donnerstag. Die Nachfrage ist kein Problem mehr, der Engpass liegt inzwischen in der eigenen Fertigung.

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    Analysten sind bullish - Fast halbiert seit dem Hoch: Startet Aixtron jetzt die Aufholjagd?
    Foto: Mojahid Mottakin - imageBROKER.com

    Die Aktie von Aixtron hat zum Wochenstart den Rückschlag vom Freitag mehr als wettgemacht. Auf Xetra stieg das Papier um 3,9 Prozent auf 33,59 Euro, in der Spitze kostete es 34,43 Euro und damit etwas mehr als beim Hoch vom Donnerstag. Auslöser war Kepler Cheuvreux: Das Analysehaus hebt sein Votum von neutral auf Buy und belässt das Kursziel bei 44 Euro.

    Auch bei anderen Analysten ist der Optimismus aktuell groß. JPMorgan bleibt bei Overweight und senkt das Ziel wegen einer neuen Bewertungsbasis auf 52,50 Euro, mwb research sieht 45 Euro, Jefferies 44 Euro, die Deutsche Bank 42 Euro.

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    Die Begründung ist schlicht. Der Aktienkurs hat sich in den vergangenen 5 Monaten fast halbiert, Keplers Gewinnschätzung je Aktie für 2027 ist dagegen um 28 Prozent gestiegen. Dazu kommen höhere Kundenbuchungen und längere Lieferfristen.

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    Die Zahlen stützen das Bild. Im dritten Quartal sammelte Aixtron Aufträge über 274,9 Millionen Euro ein, ein Plus von 122 Prozent. Das EBIT lag bei 56,7 Millionen Euro, die Jahresprognose steht. Laut mwb research erwartet das Management Bestellungen in dieser Größenordnung noch für zwei bis drei Quartale.

    Die Kehrseite: Wer heute ordert, wartet rund zwölf Monate auf seine Anlage, zuvor waren es sechs bis neun. Jefferies verweist zudem auf eine interne Grenze von etwa einer Milliarde Euro Jahresumsatz, bis 2028 ein Werk in Malaysia anläuft.

    Bei der Marge bremsen die Experten. Die Bruttomarge von 48 Prozent im Sommerquartal dürfte sich kaum wiederholen, weil zum Jahresende mehr ältere Systeme und mehr Lieferungen nach China anstehen. Rückenwind kommt von Galliumnitrid, wo Kunden wieder Kapazitäten aufbauen, etwa für die Stromversorgung von KI-Rechenzentren. Hinzu kommt ein Effekt bei Indiumphosphid: Weil größere Substrate knapp sind, bleiben Kunden länger bei kleineren Wafern und brauchen für dieselbe Menge mehr Anlagen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,63 % und einem Kurs von 33,39EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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