Preis für Opec-Öl gestiegen
Für Sie zusammengefasst
- Opec-Ölpreis steigt auf 115,86 Dollar je Barrel
- Der Korbpreis lag am Freitag bei 115,86 US-Dollar
- Gegenüber Donnerstag stieg der Preis um 3,01 Dollar
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 115,86 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 3,01 Dollar mehr als am Donnerstag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/jkr/stk
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FyAT schrieb 29.10.26, 11:11
No Deal with the Pe......le,das ist Irans Devise,der Clown hält keine Verträge ein ,darum wartet man lieber ab bis er ins Gefängnis wandert wo er seit Jahren hin gehört.mitdiskutieren »
schlosser3 schrieb 14.10.26, 11:51
mitdiskutieren »
Können sie nicht selbst googeln?
Am 11 Juli 2008 kostete Öl 147 Dollar!
Wenn ich da noch 3%Inflation rechnen würde, wäre das jetzt ca 270!
Meine Meinung ist eben,es ist noch nicht teuer
Richard_Wagner schrieb 08.10.26, 14:41
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Laut Keppler bekommt der Iran wahrscheinlich eine Fee für Rohöltransporte.
Daher auch die lange Ruhe der Revolutionsgarden, die einzelnen Scharmützel dienen sicherlich um den
Ruf zu wahren respektive den Ölpreis zu treiben.
Dafür spricht auch das Amtsenthebungsverfahren gegen den iranischen Präsident, der eh nichts zu sagen hatt, weil er
durch direkte oder indierkte Gespräche den Ölpreis gedrückt hatt.
Link zu oilprice.com...
Das bindet Rohöltanker deren Frachraten to the moon gehen, als Beispile sind die VLCC Frachtraten UAS-Asien auf
77 Mio. US-$ gestiegen (siehe mein Posting im Thread Frontline).
Die erklärt die angfänglichen Rabatte auf Öl aus Saudi Arabien und dem Irak (Angebot bei 85 US-$).
Wobei der Irak seine Währung abwertet um 14,5 % abwertet.
Die Zweitrundeneffekte beginnen sich auszwirken ein höherer Papierölpreis würde die angespannte wirtschaftlich Lage
nur verschlimmern
Ob das minderwertige Öl aus Venezuela die Rettung ist beweifle ich das die Händler Rabatte wegen der Frachtkosten fordern
und durchsetzten.
Zumindestens wenn die Ölpreis wieder fallen wird mit dem spitzen Bleistift gerechnet ob sich die Investitionen langfristig
lohnen werden.
Nicht zu vergessen ist das wenn mann dieses Öl verarbeiten will sehr aufwendig ist.
Link zu NTV.de...bzgl. Verarbeitung
Link zu Reuters.com..bzgl. Transportkosten
Von dieser Seite sehe ich keine ernsthafte Konkurrenz das von Venezuela ausgeht insbesondere das BP eine größere Entdeckung
gemacht hatt. Auch andere aufstrebende Länder wie Genua und Afrika wird der Ölpreis, nach einer Lösung im Ukraine und Iran
Konflikt, mittelfristig sinken.
Das aufstrebende Nachbarland Guyana, das durch eine Abstimmung angegriffen werden konnte und das Maduro in seinen Machtbereich bringen
wollte, ist deutlich leichter und schwefelarmer.
Wobei ich anmerken will das Tragifura Tanker (Clean und Dirty) von SFL gekauft hatt.
Link zu sflcorp.com...
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