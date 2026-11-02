JEFFERIES stuft British American Tobacco auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat British American Tobacco (BAT) auf "Buy" mit einem Kursziel von 5600 Pence belassen. Analyst Andrei Andon-Ionita verwies in einer am Montag vorliegenden Studie darauf, dass die US-Gesundheitsbehörde acht verschiedene Varianten der "Velo Mini 4mg"-Nikotinbeutel des Tabakkonzerns zugelassen hat. Das zugelassene Sortiment umfasse zusätzliche Geschmacksrichtungen sowie eine weitere Nikotinstärke (4 mg) und dürfte BAT neue Möglichkeiten eröffnen, das Wachstum im Bereich der oralen Nikotinbeutel in den USA voranzutreiben. Vor diesem Hintergrund bewertet er die Nachricht für die Aktie positiv./ck/rob/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 12:16 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die British American Tobacco Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 55,00EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 11:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Andrei Andon-Ionita

Analysiertes Unternehmen: British American Tobacco

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

