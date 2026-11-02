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    Milliardenabflüsse bei Binance – Kunden ziehen nach Rekordangriff Gelder ab

    Flucht nach dem Hack

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    Binance verzeichnet nach dem größten Krypto-Hack der Geschichte über 6 Milliarden US-Dollar Abflüsse. Doch wie groß ist der Schaden wirklich?

    Für Sie zusammengefasst
    Flucht nach dem Hack - Milliardenabflüsse bei Binance – Kunden ziehen nach Rekordangriff Gelder ab
    Foto: Jonathan Raa - Sipa USA

    Nach dem größten Hackerangriff der Kryptogeschichte vom 29. Oktober hatte Binance Auszahlungen 45 Stunden lang ausgesetzt. Am Sonntag um 7 Uhr deutscher Zeit gab die Börse Überweisungen schrittweise wieder frei.

    In den ersten neuneinhalb Stunden wickelte Binance nach eigenen Angaben Auszahlungen über 4,65 Milliarden US-Dollar ab. Dem standen Einzahlungen von 1,01 Milliarden US-Dollar gegenüber. Netto verließen damit 3,64 Milliarden US-Dollar die Plattform, etwa 2,1 Prozent der zuvor ausgewiesenen Vermögenswerte von 171 Milliarden US-Dollar.

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    Die Blockchain-Plattform DefiLlama erfasste über einen längeren Zeitraum 6,1 Milliarden US-Dollar an Abflüssen. Das entspräche etwa 3,6 Prozent des Vermögens.

    In den von DefiLlama erfassten Wallets lagen weiterhin Kryptowährungen im Wert von etwa 129 Milliarden US-Dollar. Binance erklärte, die zunächst stark gestiegene Nachfrage nach Auszahlungen lasse bereits nach.

    Wie groß ist der Schaden wirklich?

    Binance versichert, dass Kunden keine Verluste tragen müssten. Dafür stellte die Börse mehr als 6,34 Milliarden US-Dollar aus Unternehmensmitteln und Sicherungsfonds bereit. Bis Sonntag waren laut Co-Chef Richard Teng bereits 95 Prozent der betroffenen Bestände wieder gedeckt. Die restlichen fünf Prozent entfallen vor allem auf weniger liquide Kryptowährungen, die sich nur schwer in großen Mengen beschaffen lassen.

    Rund drei Milliarden US-Dollar der entwendeten Vermögenswerte wurden nach Unternehmensangaben auf der Blockchain eingefroren. Ob und wann sie zurückfließen, ist offen. Die endgültige finanzielle Belastung lässt sich deshalb noch nicht beziffern.

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    Saylor setzt auf Lerneffekt

    Rückendeckung erhielt Binance von Michael Saylor, Executive Chairman von Strategy. Er geht davon aus, dass die Kryptobörse ihre Entschädigungszusage einhält, und sieht in dem milliardenschweren Hackerangriff zugleich einen Weckruf für die gesamte Branche.

    "Unsere Branche wird aus diesem Vorfall lernen, ihre Sicherheitsmaßnahmen verstärken und gestärkt und widerstandsfähiger daraus hervorgehen", schrieb Saylor auf X.

    Laut Vincent Liu, Investmentchef von Kronos Research, bietet Binance weiterhin die größte Liquidität im Kryptohandel und bleibt damit für viele Händler unverzichtbar. Sobald sich die Lage stabilisiert, dürften zahlreiche Kunden auf die Plattform zurückkehren.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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