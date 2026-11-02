PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28: Tochter erhält 5 Mio. Euro
Finanzspritze für die Sanierung: PANDION Real Estate vereinbart ein Massedarlehen über rund fünf Millionen Euro und übernimmt Projektmanagement und Design der Gruppe.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Die PANDION Real Estate GmbH, eine operative Tochtergesellschaft der PANDION AG, vereinbarte ein Massedarlehen über rund 5 Mio. Euro mit Arvo Investment Holdings S.à r.l.
- Das Darlehen soll in zehn Teilbeträgen ausgezahlt werden; die Auszahlung ist an weitere vertragliche Bedingungen geknüpft.
- Die Mittel sollen vor allem den Geschäftsbetrieb der PANDION Real Estate GmbH und der PANDION AG sichern. Insolvenzgericht, vorläufiger Sachwalter und vorläufiger Gläubigerausschuss stimmten der Aufnahme zu.
- Im Zuge der Sanierung übernimmt die PANDION Real Estate GmbH die Bereiche Projektmanagement und Design der Gruppe.
- Alle ungekündigten Beschäftigten der PANDION Projektmanagement GmbH und der PANDION Design GmbH werden übernommen. Für diese künftig nicht mehr operativen Gesellschaften wird die Eigenverwaltung nicht weiter beantragt; der Antrag auf Eröffnung der Insolvenzverfahren bleibt bestehen.
- Die vorläufige Eigenverwaltung wird bei PANDION AG, PANDION Real Estate GmbH, PANDION Engineering GmbH und PANDION Vertriebsgesellschaft GmbH fortgesetzt, unter Aufsicht des vorläufigen Sachwalters Prof. Dr. Torsten Martini.
Der Kurs von PANDION Unternehmensanleihe 8,00 % bis 08/28 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
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