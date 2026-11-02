Berenberg hebt Ziel für Fuchs SE auf 43,50 Euro - 'Hold'
ANALYSE-FLASH
- Berenberg hebt Fuchs-Kursziel auf 43,50 Euro, Hold bleibt
- Auch das dritte Quartal fiel außergewöhnlich gut aus
- Analyst zweifelt an weiteren positiven Überraschungen
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE nach Zahlen von 41,00 auf 43,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. In einem großartigen Geschäftsjahr sei auch das dritte Quartal außerordentlich gut ausgefallen, schrieb Sebastian Bray in einer Studie am Montag. An weiteren positiven Überraschungen des Schmierstoffherstellers habe er allerdings seine Zweifel./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2026 / 09:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur FUCHS Pref Aktie
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,81 % und einem Kurs von 43,44 auf Tradegate BSX (02. November 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der FUCHS Pref Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
FUCHS Pref zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 43,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von -1,24 %/+24,02 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 43,50 Euro
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Quelle: FUCHS Pref Insidertrades
Fuchs hebt die Prognosen an:
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