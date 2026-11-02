RBC stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Resultate deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Montag. Im Verbund mit den Aussagen des Billigfliegers zum dritten Geschäftsquartal untermauerten sie die in Aussicht gestellten Jahresziele./rob/bek/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:17 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:17 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,01 % und einem Kurs von 23,59EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ruairi Cullinane

Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28

Kursziel alt: 28

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

