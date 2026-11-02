RBC stuft RYANAIR HLDGS auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Resultate deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Ruairi Cullinane in einer ersten Einschätzung am Montag. Im Verbund mit den Aussagen des Billigfliegers zum dritten Geschäftsquartal untermauerten sie die in Aussicht gestellten Jahresziele./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 02:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,01 % und einem Kurs von 23,59EUR auf Tradegate BSX (02. November 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: RYANAIR HLDGS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 28
Kursziel alt: 28
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