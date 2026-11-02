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    TIJEN ONARAN WIRD JURORIN BEIM EUROPÄISCHEN COCREATE-PITCH-WETTBEWERB VON ALIBABA.COM

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    TIJEN ONARAN WIRD JURORIN BEIM EUROPÄISCHEN COCREATE-PITCH-WETTBEWERB VON ALIBABA.COM
    Foto: Robert - stock.adobe.com

    CoCreate Pitch Europe kehrt nach London zurück und sucht den nächsten Grand Winner – zwölf Monate nach dem Erfolg des 16-jährigen CoolTowel-Gründers Harrison Nott, dessen Unternehmen um das Zehnfache gewachsen ist.

    LONDON, 2. November 2026 /PRNewswire/ -- Alibaba.com hat heute die Rückkehr von CoCreate Pitch Europe angekündigt. Der Wettbewerb für produktbasierte Start-ups bringt die nächste Generation europäischer Unternehmerinnen und Unternehmer auf die Bühne. Für Deutschland gehört Tijen Onaran zur Jury.

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    Nach dem Erfolg der Premiere im vergangenen Jahr findet CoCreate Pitch Europe 2026 am 19. und 20. November in London statt. In der Jury sitzt Tijen Onaran1, eine der bekanntesten deutschen Unternehmerinnen, Autorinnen und Investorinnen. Sie setzt sich seit Jahren für mehr Vielfalt in der Digitalwirtschaft ein und bringt ihre Erfahrung beim Aufbau und der Skalierung von Unternehmen in die Bewertung der Finalistinnen und Finalisten ein.

    CoCreate Pitch 2026 ist ein KI-gestützter Produktinnovationswettbewerb, der Start-ups aus aller Welt die Chance bietet, zum Grand Winner von Alibaba.com gekürt zu werden. Die Preise stammen aus einem globalen Preisgeldpool von 1 Million US-Dollar, der auf die US-amerikanische und die europäische Ausgabe verteilt wird. In beiden Wettbewerben wird jeweils ein eigener Grand Winner ausgezeichnet.

    Im vergangenen Jahr wurde der 16-jährige Harrison Nott, Gründer von CoolTowel, zum europäischen Grand Winner des CoCreate Pitch 2025 gekürt. Der Juror und ehemalige Manchester United Fußballspieler Rio Ferdinand 2 entschied sich nach der CoCreate 2025, weiterhin engagiert zu bleiben, und unterstützte Harrison im Laufe des Jahres mit praxisnaher Betreuung und unternehmerischem Rat. Sein anhaltendes Engagement zeigt, welche Verbindungen CoCreate schaffen kann.

    Seit seinem Sieg im vergangenen Jahr hat Harrison das Preisgeld von rund 200.000 US-Dollar genutzt, um seine Expansion voranzutreiben, den Betrieb zu skalieren und sein Support-Team auszubauen – unter anderem in den Bereichen Logistik und Kundenservice. Rio öffnete ihm zudem Türen, die sonst unerreichbar geblieben wären: Er brachte Harrison mit hochkarätigen internationalen Netzwerken und Zielgruppen zusammen und half dabei, die internationale Bekanntheit der Marke zu steigern. Diese Kombination aus Finanzierung und Mentoring hat zu einem zehnfachen Wachstum bei Harrisons Unternehmen beigetragen. Anfang dieses Jahres erzielte er an nur einem Tag einen Umsatz, der fast zwei Dritteln seines gesamten Jahresumsatzes aus dem Vorjahr entsprach.

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