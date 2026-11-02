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    Schlag auf Schlag in der Berichtssaison

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    Börse MünchenDie deutschen Aktienmärkte haben sich in der vergangenen Woche überwiegend positiv entwickelt und sich damit deutlich von anderen internationalen Aktienbörsen abgegrenzt. Grund dafür waren unter anderem gute Konjunkturdaten und die vergleichsweise konservative Ausrichtung der meisten deutschen Aktientitel. Wir stellen den Marktbericht der Börse München vor…

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    Rückblick: Dax behauptet sich

    Dadurch schlug der anhaltende Kursverfall bei etlichen internationalen KI- und High-Tech-Werten nur wenig auf die deutschen Börsen durch, auch wenn dieser zumindest zum Wochenende hin auch hierzulande für einen Dämpfer sorgte. Belastet wurden die Kurse zudem von anhaltend hohen Ölpreisen und von der Angst, dass der Krieg zwischen den USA und dem Iran wieder aufflammen könnte.

    Insgesamt gewann der Deutsche Aktienindex (Dax) im Wochenvergleich 2,5 Prozent auf 25.818,21 Punkte. Der MDax verbesserte sich um 2,0 Prozent auf 30.472,32 Zähler, und der TecDax kam um 1,7 Prozent auf 4.091,22 Punkte voran. Der m:access All Share rutschte dagegen in die Verlustzone. Er gab 0,5 Prozent auf 897,15 Zähler ab.

    Positive Quartalsberichte sorgen für Kursgewinne

    Zu den großen Gewinnern im Dax zählten Deutsche Bank. Die Papiere profitierten von einem starken Quartalsbericht des Geldhauses und verbesserten sich um 8,8 Prozent. Bei Adidas  honorierten die Anleger den Zwischenbericht mit einem Kursplus von 6,3 Prozent und bei BASF errechnete sich ein Wochenplus von 2,1 Prozent. Die Aktien von Airbus (-0,5 Prozent), Mercedes-Benz (-0,5 Prozent) und Volkswagen (+0,5 Prozent) bewegten sich dagegen nach den Quartalszahlen nur vergleichsweise wenig.

    Mit Abstand größter Gewinner im Dax waren Bayer mit einem Wochenplus von 14,9 Prozent. Dies war unter anderem auf gute Nachrichten zu einem Schlaganfall-Medikament, auf positive Analystenkommentare und auch darauf zurückzuführen, dass der Konzern ein weiteres Glyphosat-Verfahren in den USA gewonnen hat.

    Auf der anderen Seite der Dax-Gewinner-und-Verlierer-Liste standen die Papiere von Symrise. Sie gaben um 8,3 Prozent nach. Analysten begründeten dies mit dem jüngsten Quartalsbericht und vor allem auch den Geschäftsausblick des Konzerns.

    Bayer war der absolute Wochengewinner im Dax / Bild: Bayer

    Anleihen: Tendenz uneinheitlich

    Die Kurse an den deutschen Anleihemärkten haben in der vergangenen Woche uneinheitlich tendiert. Gestützt wurden die Notierungen unter anderem von besser als erwartet ausgefallenen Inflationszahlen und der Tatsache, dass sich die Sorgen um die finanzielle Stabilität Frankreichs etwas verringert haben, nachdem Moody’s das Aa3-Rating für das Land bestätigt hat. Die Tatsache, dass die EZB die Leitzinsen wie allgemein erwartet nicht erhöht hat, beeinflusste die Notierungen dagegen kaum. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe wurde im späten Geschäft am Freitag mit 3,31 Prozent berechnet und damit um 3 Hundertstel niedriger als eine Woche zuvor. Die Umlaufrendite kletterte dagegen im Wochenvergleich um 2 Basispunkte auf 3,33 Prozent.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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