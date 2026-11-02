Schlag auf Schlag in der Berichtssaison

Rückblick: Dax behauptet sich

Dadurch schlug der anhaltende Kursverfall bei etlichen internationalen KI- und High-Tech-Werten nur wenig auf die deutschen Börsen durch, auch wenn dieser zumindest zum Wochenende hin auch hierzulande für einen Dämpfer sorgte. Belastet wurden die Kurse zudem von anhaltend hohen Ölpreisen und von der Angst, dass der Krieg zwischen den USA und dem Iran wieder aufflammen könnte.

Insgesamt gewann der Deutsche Aktienindex (Dax) im Wochenvergleich 2,5 Prozent auf 25.818,21 Punkte. Der MDax verbesserte sich um 2,0 Prozent auf 30.472,32 Zähler, und der TecDax kam um 1,7 Prozent auf 4.091,22 Punkte voran. Der m:access All Share rutschte dagegen in die Verlustzone. Er gab 0,5 Prozent auf 897,15 Zähler ab.

Positive Quartalsberichte sorgen für Kursgewinne

Zu den großen Gewinnern im Dax zählten Deutsche Bank. Die Papiere profitierten von einem starken Quartalsbericht des Geldhauses und verbesserten sich um 8,8 Prozent. Bei Adidas honorierten die Anleger den Zwischenbericht mit einem Kursplus von 6,3 Prozent und bei BASF errechnete sich ein Wochenplus von 2,1 Prozent. Die Aktien von Airbus (-0,5 Prozent), Mercedes-Benz (-0,5 Prozent) und Volkswagen (+0,5 Prozent) bewegten sich dagegen nach den Quartalszahlen nur vergleichsweise wenig.

Mit Abstand größter Gewinner im Dax waren Bayer mit einem Wochenplus von 14,9 Prozent. Dies war unter anderem auf gute Nachrichten zu einem Schlaganfall-Medikament, auf positive Analystenkommentare und auch darauf zurückzuführen, dass der Konzern ein weiteres Glyphosat-Verfahren in den USA gewonnen hat.

Auf der anderen Seite der Dax-Gewinner-und-Verlierer-Liste standen die Papiere von Symrise. Sie gaben um 8,3 Prozent nach. Analysten begründeten dies mit dem jüngsten Quartalsbericht und vor allem auch den Geschäftsausblick des Konzerns.