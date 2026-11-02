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    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.11.26

    Umsatzspitzenreiter

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    Umsatzspitzenreiter - Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.11.26
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 02.11.26 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (+0,67 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,51 %), Siemens Energy (+1,93 %), Micron Technology Inc (+1,83 %), Hyatt Hotels A (+0,25 %).

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Siemens Energy PG0358 Long 1,85 165,41 Tsd.
    Micron Technology Inc VY4FY3 Long 2,71 151,96 Tsd.
    DAX Performance DN3BEG Long 19,43 123,05 Tsd.
    ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future NB7YWS Long 19,76 121,13 Tsd.
    AMD Advanced Micro Devices BE1XL5 Short 7,00 96,45 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    DAX Performance PU10LK Long 74,73 110,33 Tsd.
    NASDAQ 100 PU144M Short -31,90 89,20 Tsd.
    DAX Performance PJ7AZR Long 23,74 83,18 Tsd.
    Deutsche Börse AG PK92RB Long 7,54 78,42 Tsd.
    DAX Performance PJ7A89 Short -20,50 71,54 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    EURO STOXX 50 Price Index
    Classic
    		UBS0HZ 314,29 Tsd.
    Siemens Energy
    Sonstige
    		DK1JN5 166,99 Tsd.
    Hyatt Hotels A
    Classic
    		PJ4HYA 156,69 Tsd.
    Micron Technology Inc
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