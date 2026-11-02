Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 02.11.26
Umsatzspitzenreiter
Foto: Sebastian Kahnert - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 02.11.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (+0,67 %) genz vorne. Gefolgt von DAX Performance (+0,51 %), Siemens Energy (+1,93 %), Micron Technology Inc (+1,83 %), Hyatt Hotels A (+0,25 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Siemens Energy
|PG0358
|Long
|1,85
|165,41 Tsd.
|Micron Technology Inc
|VY4FY3
|Long
|2,71
|151,96 Tsd.
|DAX Performance
|DN3BEG
|Long
|19,43
|123,05 Tsd.
|ICE Brent Crude Rohöl (Brent Crude Oil) Rolling Future
|NB7YWS
|Long
|19,76
|121,13 Tsd.
|AMD Advanced Micro Devices
|BE1XL5
|Short
|7,00
|96,45 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|PU10LK
|Long
|74,73
|110,33 Tsd.
|NASDAQ 100
|PU144M
|Short
|-31,90
|89,20 Tsd.
|DAX Performance
|PJ7AZR
|Long
|23,74
|83,18 Tsd.
|Deutsche Börse AG
|PK92RB
|Long
|7,54
|78,42 Tsd.
|DAX Performance
|PJ7A89
|Short
|-20,50
|71,54 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|UBS0HZ
|314,29 Tsd.
|Siemens Energy
|
Sonstige
|DK1JN5
|166,99 Tsd.
|Hyatt Hotels A
|
Classic
|PJ4HYA
|156,69 Tsd.
|Micron Technology Inc
|
Classic
|PK7UXM
|149,51 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|DJ67XM
|112,08 Tsd.
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