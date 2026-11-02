Neue Aktien – Flimmernde Mini-AKWs in Grönland

Japan Material ist ein japanisches Unternehmen, das sich vor allem auf den Anlagenbau im Bereich der Versorgung mit Reinstwasser, Spezialgasen und Chemikalien für die Halbleiter- und LCD-Industrie spezialisiert hat. Auch der Service für diese Anlagen zählt zum Tätigkeitsbereich von Japan Material. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ging 2011 an die Börse. Der Markt bewertet Japan Material derzeit mit 1,2 Milliarden Euro.

HawkEye 360 Inc. betreibt eine eigene (kleine) Satelliten-Flotte, die in einem niedrigen Orbit in Formation um die Erde fliegt, um Funksignale aufzuspüren. Dabei geht es vor allem um militärische Anwendungen wie dem Erkennen von Störsendern, Radarsystemen oder die Verfolgung von Schiffen, die ihren Transponder ausgeschaltet haben. Die Börsenbewertung für diese aktuell sicherlich nachgefragte Technologie des US-Unternehmens beträgt 1,0 Milliarden Euro.