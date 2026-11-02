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    Flimmernde Mini-AKWs in Grönland

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    Neue Aktien an der Börse München. Einmal im Monat wird eine spannende Auswahl näher vorgestellt. Diesmal geht es um Anlagenbau, Funküberwachung aus dem Orbit, Leiterplatten, Anschlussklemmen, die auch in Rechenzentren benötigt werden, Medizintechnik bei Vorhofflimmern, Mini-AKWs, Gold und seltene Erden in Grönland und die Tokenisierung von Hauskrediten.

    Wir stellen den Beitrag aus den Südseiten der Börse München vor…

    Japan Material ist ein japanisches Unternehmen, das sich vor allem auf den Anlagenbau im Bereich der Versorgung mit Reinstwasser, Spezialgasen und Chemikalien für die Halbleiter- und LCD-Industrie spezialisiert hat. Auch der Service für diese Anlagen zählt zum Tätigkeitsbereich von Japan Material. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ging 2011 an die Börse. Der Markt bewertet Japan Material derzeit mit 1,2 Milliarden Euro.

    HawkEye 360 Inc. betreibt eine eigene (kleine) Satelliten-Flotte, die in einem niedrigen Orbit in Formation um die Erde fliegt, um Funksignale aufzuspüren. Dabei geht es vor allem um militärische Anwendungen wie dem Erkennen von Störsendern, Radarsystemen oder die Verfolgung von Schiffen, die ihren Transponder ausgeschaltet haben. Die Börsenbewertung für diese aktuell sicherlich nachgefragte Technologie des US-Unternehmens beträgt 1,0 Milliarden Euro.

    Cluster 15 von HawkEye360 mit drei Satelliten / Bild: HawkEye360

    Anschluss mit Leiterplatten

    Meiko Electronics ist ein japanischer Spezialist für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Leiterplatten. Neben der Fertigung von Platinen geht es bei Meiko Electronics auch um die Bestückung dieser mit elektronischen Bauteilen. Derzeit kommt Meiko Electronics auf einen Börsenwert von 3,1 Milliarden Euro.

    Kohoku Kogyo aus Japan hat sich auf Anschlussklemmen (aus Blei) für Aluminium-Elektrolytkondensatoren spezialisiert. Der Weltmarktanteil liegt hier bei 60 Prozent. Beliefert wird vor allem die Automobilindustrie, zudem kommen die Klemmen bei KI-Servern zum Einsatz. Darüber hinaus bietet Kohoku Kogyo optische Komponenten, die für Glasfaser-Kommunikationsnetze benötigt werden. Der Markt bewertet das zurzeit mit 712,2 Millionen Euro.

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    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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